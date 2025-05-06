Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan İndirim! Ucuz FC 25 ve Dahası

EA Sports FC 25 ve Battlefield 2042 dahil olmak üzere çok sayıda Electronic Arts oyununun fiyatı düştü. İşte ucuz oyun fırsatı sunan kampanya!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Steam'de Electronic Arts oyunları için kampanya başladı. Bu kapsamda EA Sports FC 25, Mass Effect Legendary Edition, Battlefield 2042, It Takes Two, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Survivor, Need for Speed Unbound ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

15 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında EA Sports FC 25 yüzde 70 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25'in fiyatı 69,99 dolardan (2.701 TL) 20,99 dolara (810 TL) düştü. 

Battlefield 5 yüzde 95 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 5'in fiyatı 49,99 dolardan (1.930 TL) 2,49 dolara (96 TL) düştü. Battlefield 1 Revolution ise yüzde 95 indirim ile 39,99 dolar (1.543 TL) yerine 1,99 dolara (76 TL) satılmaya başlandı.

Yarış türünün başarılı bir örneği olan Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü 69,99 dolardan (2.701 TL) 6,99 dolara (269 TL) düştü. RPG türündeki Mass Effect Legendary Edition ise yüzde 90 indirim ile 5,99 dolara (231 TL) satılıyor.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
Battlefield 5 49,99 dolar 2,49 dolar %95
Battlefield 1 Revolution 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield 4 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield 3 Premium Edition 39,99 dolar 1,99 dolar %95
Battlefield 2042 59,99 dolar 4,79 dolar %92
EA SPORTS FC 25 69,99 dolar 20,99 dolar %70
Mass Effect Legendary Edition 59,99 dolar 5,99 dolar %90
Star Wars Jedi: Survivor 69,99 dolar 13,99 dolar %80
Star Wars Battlefront II 39,99 dolar 7,99 dolar %80
Titanfall 2: Ultimate Edition 29,99 dolar 4,49 dolar %85
Need for Speed Unbound 69,99 dolar 9,79 dolar %86
Need for Speed Heat Deluxe Edition 69,99 dolar 6,99 dolar %90
It Takes Two 39,99 dolar 13,99 dolar %65
Super Mega Baseball 4 49,99 dolar 4,99 dolar %90
Dragon Age: Origins - Ultimate Edition 29,99 dolar 7,49 dolar %75
Wild Hearts 69,99 dolar 10,49 dolar %85
Lost in Random 29,99 dolar 4,49 dolar %85
Immortals of Aveum 59,99 dolar 8,99 dolar %85

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