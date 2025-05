Electronic Arts Oyunlarında %95'e Varan İndirim! Ucuz FC 25 ve Dahası

Steam'de Electronic Arts oyunları için kampanya başladı. Bu kapsamda EA Sports FC 25, Mass Effect Legendary Edition, Battlefield 2042, It Takes Two, Titanfall 2, Star Wars Jedi: Survivor, Need for Speed Unbound ve daha pek çok oyunun fiyatı düştü.

15 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında EA Sports FC 25 yüzde 70 oranında indirime girdi. Futbol oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden EA SPORTS FC 25'in fiyatı 69,99 dolardan (2.701 TL) 20,99 dolara (810 TL) düştü.

Battlefield 5 yüzde 95 oranında indirime girdi. En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 5'in fiyatı 49,99 dolardan (1.930 TL) 2,49 dolara (96 TL) düştü. Battlefield 1 Revolution ise yüzde 95 indirim ile 39,99 dolar (1.543 TL) yerine 1,99 dolara (76 TL) satılmaya başlandı.

Yarış türünün başarılı bir örneği olan Need for Speed Heat'in Deluxe isimli sürümü 69,99 dolardan (2.701 TL) 6,99 dolara (269 TL) düştü. RPG türündeki Mass Effect Legendary Edition ise yüzde 90 indirim ile 5,99 dolara (231 TL) satılıyor.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları