Squid Game'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

2021 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen Squid Game dizisinin yeni sezonuna dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Squid Game'in 3. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Squid Game 3. Sezon Fragmanı

Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Squid Game dizisinin yeni sezonu için fragman paylaşıldı. 1 dakika 24 saniye uzunluğundaki video, üçüncü sezonda nelerin yaşanacağına dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Squid Game 3. Sezon Yayın Tarihi

Squid Game 3. sezon bölümleri 27 Haziran 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak.

Squid Game Oyuncuları

Lee Jung-jae

Park Hae-soo

Hoyeon

Greg Chun

Yasushi Iwaki

Wi Ha-joon

Anupam Tripathi

Heo Sung-tae

Tom Choi

Vivian Lu

Squid Game Konusu

Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.