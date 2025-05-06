Squid Game'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor
Squid Game'in 3. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Peki, Squid Game yeni sezon bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilen detaylar!
2021 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen Squid Game dizisinin yeni sezonuna dair heyecan verici bir gelişme yaşandı. Squid Game'in 3. sezon fragmanı izleyiciler ile buluştu. Fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.
Squid Game 3. Sezon Fragmanı
Netflix Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Squid Game dizisinin yeni sezonu için fragman paylaşıldı. 1 dakika 24 saniye uzunluğundaki video, üçüncü sezonda nelerin yaşanacağına dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.
Squid Game 3. Sezon Yayın Tarihi
Squid Game 3. sezon bölümleri 27 Haziran 2025 tarihinde Netflix üzerinden yayınlanacak.
Squid Game Oyuncuları
- Lee Jung-jae
- Park Hae-soo
- Hoyeon
- Greg Chun
- Yasushi Iwaki
- Wi Ha-joon
- Anupam Tripathi
- Heo Sung-tae
- Tom Choi
- Vivian Lu
Squid Game Konusu
Dizide maddi olarak sıkıntı çeken yüzlerce kişinin büyük para ödülüne sahip olabilmek için verdiği mücadeleye tanık oluyoruz. Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.