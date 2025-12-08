128 GB RAM'li Mini PC Tanıtıldı! Aşırı Güçlü İşlemci ve Dahası

Acemagic, M1A Pro+ isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte mini bilgisayarın teknik özellikleri, tasarımı ve fiyat etiketi belli oldu. Küp şeklinde çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar çok güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Peki, Acemagic, M1A Pro+ neler sunuyor?

Acemagic M1A Pro+ Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 395

AMD Ryzen AI Max+ 395 Ekran Kartı: Radeon 8060S

Radeon 8060S RAM: 128 GB LPDDR5X-8000

128 GB LPDDR5X-8000 Depolama: 12 TB'a kadar destek

12 TB'a kadar destek Bağlantı: Wi-Fi 7, 4 adet ekran çıkışı (8K video destekli)

Wi-Fi 7, 4 adet ekran çıkışı (8K video destekli) Ön Portlar: 2x USB-A, 1x USB-Type C, 3,5 mm kulaklık, SD kart yuvası

Acemagic M1A Pro+ gücünü AMD’nin Ryzen AI Max+ 395 işlemcisinden alıyor. CPU, GPU ve NPU bileşenlerini tek pakette birleştiren bu işlemci, 126 TOPS'a kadar yapay zekâ hızlandırma gücü sunarak yerel AI işlemleri, yüksek çözünürlüklü içerik üretimi ve üretkenlik görevlerinde güçlü performans vadediyor.

Mini bilgisayarda Radeon 8060S ekran kartı bulunuyor. Bu ekran kartının, RTX 4070M dizüstü bilgisayar GPU'suyla eş değer performans sunduğu söyleniyor. Bilgisayar ayrıca 128 GB LPDDR5X-8000 RAM ile birlikte geliyor. Bu sayede AAA bütçeli oyunlarda ve yoğun kaynak gerektiren programlarda akıcı bir deneyim elde ediliyor.

Üç adet M.2 PCIe 4.0 x4 yuvasına sahip olan bilgisayar 12 TB'a kadar depolama desteği sunuyor. Bu da M1A Pro+'ı büyük AI modelleri, devasa oyun kütüphaneleri veya 4K video düzenleme projeleri için ideal hâle getiriyor. Wi-Fi 7 desteği sayesinde daha hızlı ve güvenilir kablosuz ağ bağlantısı sağlanıyor.

Dört adet ekran çıkışı ve 8K video desteğine sahip olan mini PC'nin ön yüzeyinde iki adet USB-A portu, bir adet USB-Type C portu, 3,5 mm kulaklık girişi ve SD kart yuvası bulunuyor. Güç tasarrufu, dengeli ve yüksek performans olmak üzere üç farklı mod mevcut. İş yüküne göre bu modlar arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Acemagic M1A Pro+ Fiyatı

Şık tasarımı ve güçlü donanımıyla öne çıkan Acemagic M1A Pro+'ın fiyatı henüz tam olarak açıklanmadı ancak bir görselde "1*999 yuan" bilgisi paylaşıldı. Küp şeklinde ve RGB LED aydınlatma sistemine sahip olan bilgisayarın tam fiyatının ne zaman açıklanacağı ve hangi tarihte satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.