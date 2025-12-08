Philips 1000Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde
Philips 27M2N5500XD'nin özellikleri belli oldu. Philips'in yeni oyun monitörü, yüksek yenileme hızı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
⚡ Önemli Bilgiler
- Philips 27M2N5500XD, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip.
- Monitör, QHD modunda 500Hz, HD modunda 1.000Hz yenileme hızı sunuyor.
- Oyun monitörünün fiyatı ve satış tarihi henüz belli değil.
Oyun monitörlerinin arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27M2N5500XD isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Etkileyici tasarıma sahip olan oyun monitörü yüksek yenileme hızı ile dikkatleri üzerinde topluyor.
Philips 27M2N5500XD Özellikleri
- Ekran Boyutu: 27 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel (QHD)
- Tepki Süresi: 1 ms
- Yenileme Hızı: QHD modunda 500Hz, HD modunda 1.000Hz
- Kontrast Oranı: 2.000:1
- Renk Doğruluğu: Delta E < 2 (Fabrika Kalibrasyonlu)
- HDR Desteği: VESA DisplayHDR 400 Sertifikası
27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Philips 27M2N5500XD, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Çift ekran moduna sahip olan oyun monitörü QHD çözünürlükte 500Hz, HD modunda ise 1.000Hz yenileme hızı sunuyor. Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor.
Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi deneyim elde edilmesini sağlıyor. Eski IPS panellere kıyasla daha iyi kontrast sağlayan oyun monitörü 2.000:1 kontrast oranına sahip. Aynı zamanda hızlı piksel geçişleri korunuyor. Böylece hareketli sahnelerde bile netlik sağlanıyor.
Philips, her bir monitörü fabrikada kalibre ederek renk doğruluğunu Delta E < 2 seviyesinde tutuyor. Bu da kutudan çıktığı anda doğru renkler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca monitör, VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. Bu, etkileyici tasarıma sahip oyun monitörünün temel HDR desteğine sahip olduğu anlamına geliyor.
Oyun monitörünün henüz fiyat etiketi ve satış tarihi açıklanmadı ancak 1440p çözünürlükte 500 Hz ve 720p'de 1.000 Hz hız sunan bu monitör, şu ana kadar duyurulan en hızlı oyun monitörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle çözünürlükten çok hız isteyen rekabetçi oyuncular için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor.