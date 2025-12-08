Philips 1000Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörlerinin arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27M2N5500XD isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Monitörün fiyat etiketi ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Etkileyici tasarıma sahip olan oyun monitörü yüksek yenileme hızı ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Philips 27M2N5500XD Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel (QHD)

1440 x 2560 piksel (QHD) Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Yenileme Hızı: QHD modunda 500Hz, HD modunda 1.000Hz

QHD modunda 500Hz, HD modunda 1.000Hz Kontrast Oranı: 2.000:1

2.000:1 Renk Doğruluğu: Delta E < 2 (Fabrika Kalibrasyonlu)

Delta E < 2 (Fabrika Kalibrasyonlu) HDR Desteği: VESA DisplayHDR 400 Sertifikası

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Philips 27M2N5500XD, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 1 ms tepki süresi sunuyor. Çift ekran moduna sahip olan oyun monitörü QHD çözünürlükte 500Hz, HD modunda ise 1.000Hz yenileme hızı sunuyor. Oyuncular iki farklı mod arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, hızlı tempoya sahip oyunlarda daha iyi deneyim elde edilmesini sağlıyor. Eski IPS panellere kıyasla daha iyi kontrast sağlayan oyun monitörü 2.000:1 kontrast oranına sahip. Aynı zamanda hızlı piksel geçişleri korunuyor. Böylece hareketli sahnelerde bile netlik sağlanıyor.

Philips, her bir monitörü fabrikada kalibre ederek renk doğruluğunu Delta E < 2 seviyesinde tutuyor. Bu da kutudan çıktığı anda doğru renkler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca monitör, VESA DisplayHDR 400 sertifikasına sahip. Bu, etkileyici tasarıma sahip oyun monitörünün temel HDR desteğine sahip olduğu anlamına geliyor.

Oyun monitörünün henüz fiyat etiketi ve satış tarihi açıklanmadı ancak 1440p çözünürlükte 500 Hz ve 720p'de 1.000 Hz hız sunan bu monitör, şu ana kadar duyurulan en hızlı oyun monitörlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle çözünürlükten çok hız isteyen rekabetçi oyuncular için dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor.