Acer Dimensity İşlemcili Android Tablet Tanıttı! 8 GB RAM ve Dahası

Acer, Iconia iM11 5G isimli yeni bir tablet tanıttı. Bununla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci sayesinde çoğu mobil oyun sorunsuz oynanabiliyor. Tablet ayrıca yüksek çözünürlüklü ekrana da sahip.

Acer Iconia iM11 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 11,45 inç

11,45 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2220 piksel

1440 x 2220 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 450 nit

450 nit İşlemci: Dimensity 7050

Dimensity 7050 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ana Kamera: 16 MP

16 MP Makro Kamera: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.400 mAh

7.400 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Boyut: 261,7 x 177,7 x 7,85 mm

261,7 x 177,7 x 7,85 mm Ağırlık: 535 gram

Acer Iconia iM11 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Acer'ın yeni tableti, 11,45 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1440 x 2220 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hıız ve 450 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer'ın diğer tablet modeli Iconia V12'de 11,97 inç ekran boyutu, 1200 x 2000 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

450 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 90Hz yenileme hızı, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Geniş görüş açısına sahip IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Acer Iconia iM11 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablette Dimensity 7050 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 32 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, Call of Duty Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7050 daha önce Realme 11 Pro, Realme 12+ ve Realme P1 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Acer Iconia V12'de ise Helio G99 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor.

Acer Iconia iM11 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Iconia iM11 5G'nin arka yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Bu arada makro kamera, çok yakından bile net görüntü vererek başarılı fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor. Cihazın ön yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Bu arada Acer Iconia V12'de 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Acer Iconia iM11 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Acer'ın yeni tableti, 7.400 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlyıor. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer'ın diğer tablet modeli Iconia V12'de ise 8.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Acer Iconia iM11 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Iconia iM11 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Iconia iM11 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Acer Iconia iM11 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

Acer Iconia iM11 5G için 249 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 11 bin 286 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 17 bin TL civarında olabilir. Acer Iconia iM11 5G'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Tabletin orta sınıf işlemci sayesinde PUBG Mobile gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bence IPS LCD yerine AMOLED tercih edilse daha iyi olurdu çünkü AMOLED, çok canlı renklere sahip. Kalem desteği ise tablet kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Bu kalem ile kolayca not alınabiliyor ve çizim yapılabiliyor. Bu arada cihazın standart kullanımda uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.