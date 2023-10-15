Acer, Gözlüksüz 3D Görüntü Sunan Monitörünü Tanıttı!

Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım üreticisi Acer, 3D görüntü ve ses verebilen monitörünü tanıttı. Monitörün 3D görüntüyü gözlüksüz vereceğini açıklayan firma, bunun için özel teknolojilerden yardım aldı.

Peki yeni modelin diğer özellikleri neler? Piyasaya ne zaman çıkacak? İşte haberimizin devamı...

Yapay Zekâ ve Kafa Takibi!

Acer'ın kullanıcılarına üç boyutlu görüntüyü gözlüksüz olarak elde edebileceklerini duyurduğu monitörü, Acer SpatialLabs View Pro 27 ismiyle karşımıza çıkıyor. İsminden de anlaşıldığı üzere cihaz 27 inç boyutunda olacak.

Özel kamera ile göz takibi yapabilen monitörün 4K çözünürlüğe sahip olduğu biliniyor. Ayrıca cihazın kızılötesi kamerası 1280×480 çözünürlüğe sahip ve saniyede 60 kare hızında çalışıyor. Monitörün ses özellikleri de en az görüntüsü kadar dikkat çekici.

Modelin alt köşesinde bulunan 2.5W’lık hoparlörler, yapay zekâ ve kafa takibi ile çalışarak sesin sanki kulaklık takıyormuş gibi gelmesini sağlayacak. Böylece Acer, 27 inçlik 3D monitörü duyuran ikinci, bunu 3D ses efektiyle birleştiren ilk şirket oldu.

Acer, monitörün 2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesini planlıyor. Bu sebeple monitörün henüz minimum bilgisayar özellikleri veya fiyatı açıklanmadı. Üç boyutlu gösterim ve ses efektlerini seven kullanıcılar, yeni modelin çıkış tarihini takip edebilir.

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