Acer Hacklendi: Milyonlarca Müşterinin Verileri Çalındı

Acer hacklendi iddiası doğru mu? Hackerlar milyonlarca Acer müşterisinin kişisel verilerini çaldı. Bu yıl içinde ikinci saldırısına uğrayan Acer, şimdiden önlemlerini artırmak zorunda.

Acer, sunucularının Desorden adlı bir grup hacker tarafından ele geçirildiğini doğruladı. Bilgisayar korsanları, milyonlarca Acer müşterisi hakkında hassas bilgiler içeren 60 gigabayttan fazla veriyi çalmayı başardı.

Güvenliği ihlal edilen bilgiler arasında birkaç milyon müşterinin adları, adresleri ve telefon numaraları yer alıyordu, ancak aynı zamanda kurumsal finansal verileri de kısıtlanmış durumda.

Acer hacklendi ve 60 GB'dan fazla veri çalındı

Saldırı, yakın zamanda bilgisayar korsanları tarafından bildirildi ve daha sonra Acer tarafından da doğrulandı. Desorden, Acer'ın Hindistan'daki sunucularını ihlal etmeyi ve büyük miktarda veri elde etmeyi başardı.

Veriler hem tüketici hem de kurumsal hesaplardan oluşuyor. Desorden'e göre, etkilenen müşteri verileri milyonlarla ifade ediliyor.

Veri ihlalinin kanıtı olarak hacker grubu, 10.000'den fazla özel müşteri verisi hesabı yayınladı ve kalan veriler satışa sunulacak.

Hackerların gönderisi potansiyel alıcılardan bir miktar ilgi topladı. Bilgisayar korsanları, verileri yeraltı pazarında mı satmak istediklerini yoksa sadece Acer'ın bunun için bir fidye ödemesini mi istediklerini net olarak ifade etmedi.

Acer'a göre, şirket hızlıca güvenlik önlemleri aldı ve sistemlerinde tam tarama yaptı. Saldırı, Acer'ın Hindistan'daki yerel satış sonrası hizmet sistemini etkiledi.

Üretici potansiyel olarak etkilenen tüm müşterileri bilgilendirmeye başladı. Acer, Privacy Affairs'e yaptığı açıklamada, bu olayın iş sürekliliğini etkilemeyeceğini dile getirdi. Bu büyük olasılıkla doğru, ancak şirketin yalnızca bu yıl maruz kaldığı ikinci büyük veri ihlali olduğundan, marka için kesinlikle kötü bir zamanlamaya denk geldi.

Bu yılın başlarında, Acer'ın sunucuları, REvil adlı bilgisayar korsanlığı grubu tarafından yürütülen bir fidye yazılımı saldırısının kurbanı oldu. Çalınan veriler, banka bakiyeleri, banka iletişimleri ve diğer finansal bilgiler de dahil olmak üzere hassastı. REvil, fidye olarak XMR üzerinden (kripto para birimi) 50 milyon dolar talep etti.

Bir veri ihlali yeterince kötü, ancak aynı yıl içinde ikinci bir veri ihlalinden muzdarip olmak Acer için gerçek bir felaket. Bu kesinlikle Acer için güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğinin bir işareti.