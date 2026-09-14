Acer'dan 8.000 mAh Bataryalı Tablet! MediaTek İşlemci ve Dahası

Acer, Iconia Duo D12'yi tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Acer Iconia Duo D12'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2400 piksel

1600 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz İşlemci: Helio G99

Helio G99 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB

128 GB Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP İşletim Sistemi: Android 16

Acer Iconia Duo D12'nin Ekran Özellikleri Neler?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 1600 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 90Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 90 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz, 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı ekran deneyimi sağlıyor.

Acer Iconia Duo D12'nin İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Helio G99 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ortalama 55 FPS, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 59 FPS, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 53 FPS'te çalıştırıyor. İşlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Acer Iconia Duo D12'nin Kamera Özellikleri Neler?

Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Karşılaştırma yapmak gerekirse Acer Iconia Duo S14'te 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera bulunuyor.

Acer Iconia Duo D12'nin Bataryası Kaç mAh?

Acer'ın yeni tableti 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite, tabletin uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bu arada Acer Iconia Duo S14'te 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Acer Iconia Duo D12 Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Iconia Duo D12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Acer Iconia Tab P10 ve Acer Iconia A10 dahil olmak üzere Acer'ın pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Iconia Duo D12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Acer Iconia Duo D12'nin Fiyatı Ne Kadar?

Acer Iconia Duo D12 için 350 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 17 bin TL'ye denk geliyor.