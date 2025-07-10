Aşırı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM, Dev Batarya ve Dahası

Acer, Iconia Tab iM11 isimli yeni bir tablet tanıttı. Tanıtımla birlikte tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bütçe dostu tablet yüksek RAM kapasitesi, dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve daha birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Acer Iconia Tab iM11 Özellikleri

11,45 inç ekran büyüklüğüne sahip Acer Iconia Tab iM11, IPS ekran üzerinde 2.2K çözünürlük ve 450 nit parlaklıksunuyor. Klavye ve kalem desteğine sahip tabletin güç butonunda parmak izi sensörü de bulunuyor.

Tablet gücünü MediaTek Helio G99 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Iconia Tab iM11 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 7400 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 14 işletim sistemi ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Tablette ayrıca dört adet hoparlör ve Type-C portu da yer alıyor.

Acer Iconia Tab iM11 Fiyatı