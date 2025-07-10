Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz haftalarda aşırı ince katlanabilir telefon Honor Magic V5'i duyuran Honor, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Yaşanan bir sızıntı ile birlikte Magic 8 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek çözünürlüklü kamera ile birlikte gelecek.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic 8 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Magic 7 Pro'da 6,8 inç ekran büyüklüğü tercih edilmişti.

Telefonda Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisi yer alacak. Magic 7 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim.

7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızl ışarj teknolojisini destekleyecek. Magic 8 Pro'da ayrıca IP68/IP69 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamerasının yer alacağı öne sürüldü.

Magic 8 Pro'nun ön kamerasının ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor. Peki, Honor'un yeni telefonu ne zaman çıkacak?

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Pro'nun 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.