OLED Ekranlı ve 32 GB RAM'li Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı!

Acer Swift Edge 14 2026'nın global macerası başladı. Dizüstü bilgisayar kısa bir süre önce Almanya ve İsviçre başta olmak üzere çok sayıda pazarda satışa sunuldu. Peki markanın laptopu kullanıcılara ne gibi özellikler sunuyor? İşte Acer Swift Edge 14 2026 teknik özellikleri ve fiyatı!

Acer Swift Edge 14 2026 Özellikleri Neler?

Ağırlık: 990 gram

Ekran boyutu: 14 inç

Ekran tipi: OLED

Çözünürlük: 1800p

Tazeleme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 500 nit (maksimum)

İşlemci seçenekleri: Intel Core Ultra 5 325, Intel Core Ultra 7 355

RAM seçenekleri: 16 GB, 32 GB

Depolama seçenekleri: 512 GB, 1 TB

Batarya: 65 Wh

Acer Swift Edge 14 2026'da 14 inç boyutlarında, 120Hz tazeleme hızı ve 1800p çözünürlük sunan OLED bir ekran mevcut. 120Hz yenileme hızı ve OLED panelin amiral gemisi özellikleri olduğunu belirtelim. Bu değerler sayesinde gayet akıcı ve net bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz.

Dizüstü bilgisayar Intel Core Ultra 5 325 veya Intel Core Ultra 7 355 işlemcilerinden güç alıyor. Ancak Avrupa’da daha çok Intel Core Ultra 7 355 versiyonunun bulunduğunu söyleyebiliriz. Üst segment performans sunan bu laptop günlük kullanımlarda sizi üzmeyecek. Oyun performansında ise harici bir grafik kartı bulunmadığından büyük beklentilere girmememiz lazım. Oyunları daha çok minimum - orta grafik ayarlarında oynayabilirsiniz. Buradan asıl odağının oyunlar olmadığını anlayabiliriz. Bunun yanı sıra 16/32 GB RAM ve 512 GB / 1 TB depolama opsiyonlarıyla raflardaki yerini alıyor.

Acer Swift Edge 14 2026 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Acer Swift Edge 14 2026’nın Avrupa’daki fiyatı 1.439 euro (80.758 TL) seviyesinde. Ayrıca Türkiye’de Acer’ın çok sayıda dizüstü bilgisayar modeli satışta. Bu doğrultuda Acer Swift Edge 14 2026 da ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa sunulabilir. Yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Acer Swift Edge 14 2026 amiral gemisi özelliklerine sahip bir laptop. Gerek ekranı gerek işlemcisiyle kullanıcıları üzmeyecek. Bunun aksine fiyatının biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Belki biraz daha uyguna satılsaydı daha iyi olabilirdi. Tabii bu fiyatlar Avrupa için. Cihaz belki de ülkemizde daha düşük bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir.