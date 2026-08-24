1.5K Ekran ve 7050 mAh Pil: vivo V80 Lite 5G Tanıtıldı!

vivo'nun orta üst segmente hitap eden yeni akıllı telefonu tanıtıldı. vivo V80 Lite 5G olarak isimlendirilece model, AMOLED ekran, Dimensity 7360-Turbo işlemci, 50 megapiksel kamera ve 7050 mAh batarya gibi özelliklere sahip. İşte vivo V80 Lite 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo V80 Lite 5G Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6,83 inç

Ekran tipi: Kavisli AMOLED

Ekran çözünürlüğü: 1.5K

Ekran tazeleme hızı: 120 Hz

Piksel yoğunluğu: 449 ppi

Ekran Parlaklığı Parlaklık: 3000 nit (maksimum)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7360-Turbo (4 nm)

RAM: 8 GB LPDDR4X

Sanal RAM: 8 GB’ya kadar genişletilebilir

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Arka kamera: 50 MP Sony IMX852 ana + 2 MP bokeh

Ön kamera: 32 MP

Flash: Halka LED flaş

Batarya: 7050 mAh

Şarj: 44W, bypass şarj desteği

İşletim sistemi: OriginOS 6 (Android 16 tabanlı)

Parmak izi okuyucu: Ekran içi

Ses: Simetrik stereo hoparlörler

Bağlantı: Bluetooth 5.4, çift bant Wi-Fi, USB 2.0 Type-C

Dayanıklılık: IP68, IP69, MIL-STD-810H (beş sertifika), yedi yüzeyde düşme testi

Renkler: Safir Mavi, İpek Beyazı

vivo V80 Lite 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo V80 Lite 5G'de 6,83 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekeran mevcut. Kullanıcılar cihazın yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Öte yandan AMOLED ekranı renk canlılığı gibi konularda LCD'den daha başarılı diyebiliriz.

vivo V80 Lite 5G İşlemcisi Ne?

Cihazda MediaTek'in Dimensity 7360-Turbo yonga seti bulunuyor. 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen bu yonga seti, 5 nm tabanlı veya daha eski donanımlarda verimlilik ve performans gibi konularda daha iyi çalışıyor. Oyunlarda da kullanıcıları üzmeyen bu yonga seti PUBG Mobile, Genshin Impact ve Call of Duty Mobile gibi oyunları akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor. Yani oyun performansı gibi konularda herhangi bir sorun yaşatmıyor.

vivo V80 Lite 5G Kamera Özellikleri Neler?

Telefonda 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel yardımcı sensörden oluşan çift kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor. Kısacası basit fotoğraf çekimleri için fazlasıyla uygun bir model. Ancak üst düzey zoom performansı gibi beklentileriniz varsa sizin için uygun olmayacaktır.

vivo V80 Lite 5G Batarya Özellikleri Neler?

Üründe 44W hızlarında şarj olan 7050 mAh'lik bir batarya tercih edilmiş. Orta-üst segment bir cihaz için söz konusu değerlerin bir hayli iyi olduğunu belirtelim. Bu modeli satın aldığınızda gün içerisinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdinizin olmayacağını söyleyebiliriz.

vivo V80 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo V80 Lite 5G'nin fiyat etiketi 8 GB RAM + 128 GB dahili depolama için 450 dolar (21.636 TL) olarak açıklandı. Buna ülkemizde uygulanan vergileri de dahil ettiğimizde 44.119 TL'ye denk geliyor. Bunun dışında ülkemizde çok sayıda vivo marka telefon satıldığından V80 Lite 5G'nin de ilerleyen dönemlerde ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Genel özelliklerine baktığımda vivo V80 Lite 5G’yi beğendiğimi söyleyebilirim. Modelin özellikle bataryasıyla kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Benim için batarya performansı, diğer özelliklere kıyasla biraz daha önemli. Zira şu an kullandığım telefonun pil performansı pek iyi sayılmaz.