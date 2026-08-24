MacBook Neo'ya Daha Ucuz Rakip! OLED Ekranı ve Uzun Pil Ömrü Var

HP, yeni uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı OmniBook 3'ün tanıtımını gerçekleştirdi. 14 inç OLED ekran, Snapdragon X işlemci ve dahasıyla gelen dizüstü bilgisayarın MacBook Neo ile arasında devasa bir fiyat farkı yok ama yine de Apple'ın cihazına kıyasla çok daha erişilebilir durumda.

HP OmniBook 3'ün Fiyatı Ne Kadar?

OmniBook 3'ün başlangıç fiyat etiketi 599.99 dolar (28 bin 846 TL) olarak belirlendi. Tabii, Türkiye'de satışa sunulduğunda daha yüksek fiyat etiketine sahip olması muhtemel. Bilindiği üzere sadece vergiler eklenmiyor, bunun yanı sıra nakliye, garanti, dağıtım ve benzeri giderler de var. Hatta satıcının kâr marjını da unutmamak gerek.

Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye'deki fiyat aralığının 35-40 bin TL arasında olabileceğini söyleyebiliriz. Zaten MacBook Neo ise şu anda 45 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Apple'ın cihazına göre daha uygun bir alternatif olacağı aşikâr.

HP OmniBook 3 Türkiye'de Satılacak mı?

HP OmniBook 3'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Bunun sebebi, markanın şu an OmniBook modellerinin önemli bir kısmının Türkiye'de satışta olması. O yüzden bu yeni modelin de ilerleyen dönemde Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sunulabileceğini söyleyebiliriz. Konuya dair resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişebileceğini not düşelim.

HP OmniBook 3'ün Özellikleri Neler?

Ekran: 14 inç OLED (1920 x 1200 piksel)

14 inç OLED (1920 x 1200 piksel) Renk kapsamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 Parlaklık: 300 nit

300 nit İşlemci: Snapdragon X (X1-26-100)

Snapdragon X (X1-26-100) Çekirdek: 8 çekirdek

8 çekirdek NPU: 45 TOPS

45 TOPS RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşletim sistemi: Windows 11

Windows 11 Batarya: 60Wh

60Wh Pil Ömrü: 41 saat 45 dakikaya kadar

41 saat 45 dakikaya kadar USB-C: 2 adet

2 adet USB-A: 2 adet

2 adet HDMI: HDMI 2.1

HDMI 2.1 Kulaklık Girişi: Mevcut

HP OmniBook 3'ün Ekran Özellikleri Neler?

OmniBook 3'te 14 inç OLED ekran mevcut. 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunuyor. OLED ekran sayesinde LCD ekranlara kıyasla daha derin siyahlar elde edilebiliyor. Film, dizi ve benzeri içerikler izleyenler de bu ekran teknolojisi sayesinde canlı renklerin keyfini çıkarabilir.

MacBook Neo'da 13 inçlik IPS ekran mevcut. Çözünürlüğü 1506 x 2408 piksel. Apple'ın ekranı daha küçük ama çözünürlük konusunda kesinlikle HP'nin yeni dizüstü bilgisayarının önünde. Parlaklık konusunda da Apple bir adım daha ileride. MacBook Neo'nun parlaklık değeri 500 nit seviyesine çıkarken OmniBook 3 ise 300 nit değerinde kalıyor. Özellikle güneş alan bir odada kullanacak olanlar aradaki farkı daha iyi hissedecektir.

HP OmniBook 3'ün İşlemcisi Nedir?

OmniBook 3'te Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) işlemcisi kullanılıyor. Sekiz çekirdekli işlemciye 45 TOPS (işlemcinin bir saniyede gerçekleştirdiği trilyonluk işlem sayısı) kapasiteli bir NPU eşlik ediyor. Bu NPU özellikle yapay zeka işlemlerinin daha hızlı gerçekleşmesi için önemli bir avantaj sağlıyor.

HP'nin yeni dizüstü bilgisayarı ile MacBook Neo farklı alanlarda farklı performanslar sergiliyor. Bu modeldeki Snapdragon X işlemci, birden fazla çekirdeğin kullanılmasını gerektiren işlemlerde iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı oluyor. Örneğin iş amaçlı kullanımda aynı anda yoğun güç tüketen çeşitli uygulamalarla çalışıyorsanız ideal bir performansa sahip olabiliyorsunuz.

Macbook Neo'nun A18 Pro işlemcisi, tek çekirdek performansı konusunda daha önde. Gerek uygulamaların açılışı gerek tek çekirdek odaklı işlemlerde MacBook Neo daha iyi iş çıkarıyor. Tabii, bu size OmniBook 3'ün günlük kullanımda yavaş hissettireceğini düşündürmesin. MacBook Neo gibi o da hem iş amaçlı hem öğrencilerin gereksinimleri için oldukça yeterli bir işlemci ile geliyor. Sadece ileri düzey videolar düzenleme, üç boyutlu çalışmalarda Apple'ın modeline göre biraz daha zayıf kalıyor.

HP OmniBook 3'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

HP, OmniBook 3, 60Wh batarya kapasitesi ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Şirkete göre bu modelde 41 saat 45 dakikalık bir pil ömrü elde edilebiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse MacBook Neo ise 36,5Wh batarya kapasitesi sunuyor. Apple'a göre video oynatmada 16 saate, web odaklı kullanımda 11 saate kadar kullanım süresi sağlıyor. Batarya kapasitesi açısından OmniBook 3 açık ara önde olsa da gerçek kullanımda pil ömrü değişiklik gösterecektir. Ne tür işlemler gerçekleştirdiğiniz, yazılım farkı, ekran parlaklığı ve dahası bunun üzerinde önemli rol oynayacaktır.

Editörün Yorumu

Özelliklere genel olarak değerlendirmek gerekirse HP OmniBook 3'ün genel olarak fiyat-performans odaklı bir dizüstü bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Ama herkesin gözü kapalı şekilde tercih edeceği bir cihaz değil. Eğer oyun oynamak, ileri düzey video düzenleme işlemleri gerçekleştirmek, render almak ve benzeri amaçlarla kullanmak gibi amacınız varsa size pek katkısı dokunacak model olmadığını belirtmem gerek. Tabii, günlük kullanım, kolay taşınabilirlik, keyifli seyir deneyimi, uzun pil ömrü gibi avantajlar dikkatinizi çekiyorsa kesinlikle göz atmaya değer.