TikTok, Google'ı Emekli Etmeye Söz Vermiş—Bu Özellik Her Şeyi Değiştirecek

Sosyal medya sayesinde kullanıcıların güvenilirlik konusundaki algıları değişmeye başladı. Buna en yakın örnek, insanların artık Google arama kullanmak yerine Instagram ve TikTok üzerinden aramalar gerçekleştirerek bir ürün veya bir yer hakkında bilgi almak istemesi gösterilebilir. TikTok'ta bu durum uzun zamandır var. Kullanıcılar, deneyimledikleri ürünlerin veya gittikleri yerlerin videosunu çekerek diğer kullanıcılara önerilerde bulunuyor. İnsanlar da bu önerilere göre seyahat rotası oluşturuyor veya ürün satın alıyor.

TikTok, durumu daha resmi hale getirmek için Google Maps tarzı bir "değerlendirme" sekmesini uygulamaya iliştirdi. Artık kısa video paylaşım platformunun yanı sıra dijital bir rehber.

TikTok'ta Yorumların Olduğu Reviews Sekmesi

Yeni özellik henüz test aşamasında ama bazı kullanıcılara açılmış durumda. Bir videoda bir mekan etiketlendiyse, yorumlar sekmesinde sağ tarafa eklenen "Reviews", yani "Değerlendirmeler" alanı açılıyor. Kullanıcılar artık belirli mekanlara ait videolarda, doğrudan yorumlar sekmesinde o yere dair yıldızlı puanları, yazılı yorumları ve kullanıcı fotoğraflarını görebiliyor.

Google Maps ikonuyla sunulan eski entegrasyondan farklı olarak TikTok'un tamamen kendi içinde işleyen bir sistem kurulmuş. Sadece yorumları okumakla kalmıyor, o yorumları yazan kullanıcıların profillerine de tek tıkla ulaşabiliyorsunuz.

Örneğin New York'taki Central Park'la ilgili bir video izliyorsanız, o mekanla ilgili kullanıcı yorumlarını ve puanlamaları doğrudan buradan görebiliyorsunuz.

TikTok Yeni Google Olabilir Mi?

Geçtiğimiz yıl TikTok Shop'a eklenen görsel arama özelliği, kullanıcılara bir fotoğrafla benzer ürünleri bulma imkanı tanımıştı. Ardından 2024 Eylül ayında devreye giren "TikTok Search Ads Campaigns" özelliğiyle markalar artık TikTok'un arama sonuçlarına reklam verebilir hale geldi.

Şimdi anlattığımız hamle ise TikTok'un arama motoru olma yolundaki en son adımı. Google'ın 2022'de yaptığı bir açıklamada genç kullanıcıların mekan ve bilgi aramalarında artık daha çok TikTok’u tercih ettiği belirtilmişti. TikTok, o günden bu yana özellikle Z kuşağının tercihlerine oynayarak yeni özelliklerle bu boşluğu doldurmaya çalışıyor.

Sizce başarılı olur mu? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.