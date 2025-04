PlayStation Plus'a Dev Zam Geliyor! Yeni Ücret Dudak Uçuklatıyor

Yüzlerce oyunun yer aldığı kütüphanenin yanı sıra birçok avantaj sunan PlayStation Plus Deluxe için üzücü bir gelişme yaşandı. Deluxe paketinin 12 aylık ücretine zam geleceği açıklandı. Yeni ücret dudak uçuklatıyor.

PlayStation Plus Deluxe'un Zamlı Ücreti Cep Yakacak

Sony, PlayStation Plus abonelerine bir e-posta gönderdi. E-postada PlayStation Plus Deluxe 12 aylık abonelik fiyatının 4 bin 266 TL'ye yükseleceği belirtildi. Bu paketin 12 aylık planı şu anda 2 bin 740 TL'ye satın alınabiliyor. Dolayısıyla bu zam ile birlikte çok ciddi bir artış yaşanacak.

Fiyat artışı 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yani o tarihe kadar zamsız fiyat ile abonelik alınabilecek. E-postada yalnızca Deluxe paketinden bahsedildi ancak 2.340 TL olan Extra planının 3.645 TL olacağına dair bir söylenti mevcut. Extra için resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.

E-postada "PlayStation Plus aboneliğinizin yaklaşan fiyat değişikliği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz Mevcut PlayStation Plus Deluxe 12 aylık aboneliğinizin fiyatı TRY 4266.00 tutarına yükselecektir" ifadelerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi: