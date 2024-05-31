Acer'in Yeni Kamerası Tanıtıldı: 3D Fotoğraf ve Video Çekmek Artık Hiç Olmadığı Kadar Kolay!

Acer, günümüzün yeni trendlerinden 3D fotoğraf ve video çekmek isteyenler için yeni SpatialLabs Eyes Stereo Kamera'sını tanıttı.

Tanıtılan bu kamera ile kullanıcılar yalnızca 3D içerikler çekmeyecek, aynı zamanda YouTube ve diğer platformlarda 3D canlı yayın yapmak ve Teams, Zoom ve Google Meet'te 3D görüntülü görüşme yapmak için de kullanabilecek. Dahası şirket kamerayı 4 x 2,6 x 0,9 inç boyutlarıyla "kompakt" ve "cep boyutunda" olarak tanımlıyor.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo Kamera Neler Sunuyor?

Kullanıcılar bunların yanı sıra otomatik ve dokunmatik odaklama özelliklerinin yanı sıra Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) özelliğinden de yararlanabilecekler. Keza deneyimli fotoğrafçılar, kameranın ISO, beyaz dengesi ve deklanşör hızı ayarlarını yapmalarına olanak tanıyan manuel modda fotoğraflarını diledikleri gibi düzenleyebilecekler.

Kameranın 3D canlı yayın özelliği Acer'ın SpatialLabs Player'ının 3.0 sürümü ile etkinleştirilirken, yüksek çözünürlüklü 3D video konferans şirketin SpatialLabs görüntülü arama aracı ile mümkün olacak.

Acer SpatialLabs Eyes Stereo Kamera, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde ABD ve Avrupa'da sırasıyla 549$ veya 549€'dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Şimdilik ürünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği ve girerse fiyat etiketinin ne olacağı belirsiz.

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