Acer Yeni Ürünlerini Tanıttı: Oyun Canavarı Laptoplar ve Daha Fazlası
Acer, yakın zamanda çıkacak birçok yeni ürününü tanıttı. Tanıtılan ürünler ve özellikleri haberimizde!
Teknoloji dünyasının güçlü markalarından olan Acer, bugün bombayı patlattı. Hem bilgisayar hem de kullanıcı elektroniği alanında birçok yeni ürün tanıtıldı.
Acer'ın tanıttığı dizüstü bilgisayarlar arasında RTX40'lı redator Helios Neo 16 ve yapay zeka destekli e-bisiklet dikkat çekiyor.
Yeni Acer Ürünleri
Yeni Acer Oyuncu Bilgisayarları
- Predator Triton 17 X
- Predator Helios Neo 16
- Prdeator Triton 14
- Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition
Predator Triton 17 X Laptop
Acer'ın şimdiye kadar çıkardığı en güçlü bilgisayar olma unvanına sahip olna Triton 17 X laptop, 13. Nesi Intel Core i9-13900HX işlemci ve RTX 4090 GPU ile her zorlu görevin üstünden gelmeyi başarıyor.
Cihaz, Avrupa'da 4.499 Euro'dan başlayan fiyatlarla haziran ayından itibaren satışa sunulacak
Yen Acer Monitörleri ve Projektörleri
- Predator Orion X
- Nitro X2452CU
- Predator X34V
- Predator Orion X
- Acer Vero PL3510ATV
Ultra geniş ekran akımına katılan Acer, yakın zamanda 45 inçlik Nitro X2452CU ile sektöre girmeye hazırlanıyor. 165 Hz yenileme hızı ve OLED panel sunan monitör, profesyonel bir deneyim arayanların tercihi olabilir.
Acer'dan Elektrikli Bisiklet
Genellikle bilgisayar teknolojileri ile tanıdığımız Acer, yakın zamanda ebii ile e-bisiklet pazarına girmeye hazırlandığını açıkladı.
Yapay zeka destekli ve tek motorlu e-bisiklet olan ebii, çevreci ulaşımda elektrikli scooterlara yeni bir alternatif olmaya hazırlanıyor.
İş İçin Acer Dizüstü Bilgisayarları
- Acer Chromebook Spin 714
- Acer TravelMate P6 14
- Acer TravelMate P4 Spin 14
- Acer TravelMate P2 16
- Acer TravelMate P2 14
[email protected] Basın Toplantısı Gerçekleştirildi: İşte Son Model Acer Bilgisayarları
2023'ün ilk büyük tanıtımlarından biri fiyat-performans açısından güçlü ürünleriyle adından söz ettirmeyi başaran Acer'dan geldi.
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