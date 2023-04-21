Acer Yeni Ürünlerini Tanıttı: Oyun Canavarı Laptoplar ve Daha Fazlası

Teknoloji dünyasının güçlü markalarından olan Acer, bugün bombayı patlattı. Hem bilgisayar hem de kullanıcı elektroniği alanında birçok yeni ürün tanıtıldı.

Acer'ın tanıttığı dizüstü bilgisayarlar arasında RTX40'lı redator Helios Neo 16 ve yapay zeka destekli e-bisiklet dikkat çekiyor.

Yeni Acer Ürünleri

Yeni Acer Oyuncu Bilgisayarları

Predator Triton 17 X

Predator Helios Neo 16

Prdeator Triton 14

Predator Helios 3D 15 SpatialLabs Edition

Predator Triton 17 X Laptop

Acer'ın şimdiye kadar çıkardığı en güçlü bilgisayar olma unvanına sahip olna Triton 17 X laptop, 13. Nesi Intel Core i9-13900HX işlemci ve RTX 4090 GPU ile her zorlu görevin üstünden gelmeyi başarıyor.

Cihaz, Avrupa'da 4.499 Euro'dan başlayan fiyatlarla haziran ayından itibaren satışa sunulacak

Yen Acer Monitörleri ve Projektörleri

Predator Orion X

Nitro X2452CU

Predator X34V

Predator Orion X

Acer Vero PL3510ATV

Ultra geniş ekran akımına katılan Acer, yakın zamanda 45 inçlik Nitro X2452CU ile sektöre girmeye hazırlanıyor. 165 Hz yenileme hızı ve OLED panel sunan monitör, profesyonel bir deneyim arayanların tercihi olabilir.

Acer'dan Elektrikli Bisiklet

Genellikle bilgisayar teknolojileri ile tanıdığımız Acer, yakın zamanda ebii ile e-bisiklet pazarına girmeye hazırlandığını açıkladı.

Yapay zeka destekli ve tek motorlu e-bisiklet olan ebii, çevreci ulaşımda elektrikli scooterlara yeni bir alternatif olmaya hazırlanıyor.

İş İçin Acer Dizüstü Bilgisayarları