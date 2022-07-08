Açık Dünya Konseptli Terminatör Oyunu Geliyor

Son yıllarda sektörde kendine yer bulmaya çalışan Nacon oyun stüdyosu, eski bir konsepti yıllar sonra canlandırmak için hazırlanıyor. Yakın zamanda çıkması beklenen Yüzüklerin Efendisi: Gollum projesi ile dikkat çeken stüdyo, klasik Terminatör evrenine bağlı kalarak bambaşka bir hikayeyi oyunculara tattırmayı amaçlıyor. Günümüzde sektörü domine eden oyun janrası açık dünya-hayatta kalma konsepti Terminatör evreni için de geliyor. Şimdilik Terminator Survival Project ismiyle duyurulan oyun hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınlandı.

İşte Terminator Survival Project Tanıtım Videosu

Efsanevi Filmlere Göndermeler İçeren Bir Hikaye Olabilir!

Yeni oyunda ilk defa yayınlandığı 1984 yılından 2000 yılına kadar tüm bilim kurgu eserlerini derinden etkilemeyi ve 80 nesli çocuklarında büyük izler bırakmayı başarmış olan efsanevi seri Terminatör'ün orjinal hikayesine geri dönüş olabilir. İlk filmlerde gelecekte olacak olan robot ayaklanmasını sonrası John Connor önderliğindeki insan direnişini engellemek amacıyla yapay zeka tarafından geçmişe gönderilen Terminatör, John'un annesi Sarah Conor'ı yoketmeye çalışmıtşı. Her filmde giderek dallanan bu geçmiş ve gelecek arasındaki hikayeyi büyük bir hayranlıkla izlemiştik. Son yayınlanan Terminatör filmlerine göre Sarah ve John Connor'ın hikayesi bitmek üzereyken Terminator Survival Game, ekstra bir bağlantılı hikayeyle film serisinin hayranlarına nostalji yaşatabilir. Serinin delilerine göre oyunun fragmanında gördüğümüz gözlükler, Sarah Connor'a ait!

Hikayenin açıklanan kısmına göre ikinci film olan Judgement Day ile John Connor'ın direnişi arasındaki bir zamanda hayatta kalmayı başarmış nükleer felaketzedelerini canlandıracağız. Henüz oyunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.