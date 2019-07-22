Daha Önce Oynamadığınız için Üzüleceğiniz Hayatta Kalma Oyunları

Hayatta kalma oyunları, oyuncuların genel olarak mühimmatsız, zaruri ihtiyaçlardan yoksun olarak başladığı ve hayatta kalma mücadelesini kanlarının son damlalarına kadar vermeleri için gerekli olan bütün ekipmanlarının toplamasının zorunlu olduğu bol rekabetli video oyunlarıdır.

Hayatta kalma oyunları tüm dünya tarafından beğenilirken halen kenarda, tüm hayatta kalma oyunlarını oynayan oyunculardan uzak duran oyuncular var. Bu sonsuz maceranın keyfini çıkarmamanız için nedenleriniz olabilir. Bu yazıda, oyuncuların daha önce oynamadıkları için üzülecekleri hayatta kalma oyunlarını bir araya getirdik ve oynayıp oynamama kararını ise siz sevgili oyunculara bıraktık.

1. State of Decay

State of Decay isimli bu oyunda amacınız, zombiler ile çevrili bir dünyada, diğer yaşama tutunan insanlar ile bir araya gelerek zombilere karşı hayatta kalma mücadelesi vermektir. İlk başta bir başına olan oyuncular, oyun ilerledikçe yeni insanlar ile tanışabiliyor ve onlarla grup kurabiliyor. Aslına bakarsanız, karakterinizin ölmemesi ve hayata dönmeniz için başkalarından destek almanız şart.

2. The Forest

The Forest, birinci şahıs nişancılı (First-Person Shooter) bir açık dünyada hayatta kalma oyunudur. Oyun ürkütücü bir adada geçiyor. Oyunun başında yanımızda bir çocukla beraber bir uçakta görüyoruz karakterimizi. Uçak aniden düşüyor. Karakterimiz gözlerini açtığında ise uçakta yanımızda duran çocuğun adanın yerlisi tarafından kaçırıldığını görüyoruz.

Karakterimiz uyandığında eline baltayı alıyor ve çocuğu bulmak için bu ürkütücü adanın içine dalıyoruz. Hayatta kalmak için bir rehberimiz de bulunuyor. Bu rehberde yer alan bilgiler ile hayatta kalmak adına yapmamız gereken her şeyi öğrenebiliyoruz. Bunlardan biri ise ağaçları keserek odun elde etmektir.

Gece olduğunda, karakterimiz, uyku ihtiyacını gidermek için bir barınağa ihtiyaç duyuyor. Bu barınağın nasıl elde edileceğini de hayatta kalma rehberinden öğrenebilirsiniz.

3. DayZ

DayZ isimli bu oyunda, gözlerimizi kıyametin koptuğu bir dünyaya açıyoruz. Bu oyunda bir görev veya ulaşmanız gereken bir yer yok. Tek amacınız var: Hayatta kalmak. Zombilerin olduğu bir dünyada hayatta kalmak zor olsa gerek, değil mi? The Walking Dead misali bir dünyada yaşamıyorsanız, er ya da geç öleceksinizdir.

ArmA II isimli oyunu oynayanlar DayZ isimli bu oyuna da aşinadır. DayZ, ArmA II’nin bir modu olarak geliştirilmiştir. ArmA II’ye sahip olanlar, DayZ’yi de ücretsiz olarak oynayabilmektedirler.

4. Rust

Rust, DayZ ve Minecraft gibi oyunların harmanlanmış hali olarak kabul edilebilir. Oyuna elinizde bir taş ve sağlık paketi ile başlıyor ve kendi uygarlığınızı inşa etmek için kollarınızı sıvıyorsunuz. Elinizdeki taş ile kendinize bir balta yapabilir ve bu baltayı kullanarak avlanabilirsiniz.

5. Playerunknown's Battlegrounds

Playerunknown's Battlegrounds tüm dünyanın beğenisini kazanan en iyi hayatta kalma oyunlarından biridir. Oyun sadece PC platformunda değil, mobil platformlarda da oldukça popülerdir.

Oyuna bir uçakta başlıyor, uçaktan atlama zamanı geldiğinde paraşütünüz ile istediğiniz noktaya inişinizi gerçekleştiriyorsunuz. Oyundaki amacınız, sizinle beraber uçaktan atlayan diğer 99 kişiyi etkisiz hale getirmek ve sizi yok etmelerini engellemektir.

Yere indikten sonra evlerden ve çeşitli yerlerden ekipmanlar toplamaya başlamanız gerekiyor. Harita zamanla daralmaktadır. Haritanın dışında kalırsanız ölürsünüz. Belirli aralıklar ile kırmızı daire ile işaretlenen yerlere bombalar yağmaktadır, bu alanın da dışında kalmalısınız.