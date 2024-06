Microsoft'un Yapay Zeka CEO'su Mustafa Suleyman'dan Şok Eden Açıklama!

Microsoft’un Yapay Zeka Başkanı Mustafa Suleyman, internet üzerinde yayımlanan içeriğin herkes tarafından serbestçe kopyalanıp kullanılabileceğini belirtti.

CNBC’den Andrew Ross Sorkin’in, “Yapay zeka şirketleri dünyanın fikri mülkiyetini çalmış durumda mı?” sorusuna yanıt olarak Suleyman, 1990’lardan bu yana internet üzerindeki içeriğin “Adil Kullanım” kapsamında değerlendirildiğini ve herkesin bu içeriği yeniden oluşturma ve çoğaltma hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Ancak bu görüş, birçok hukuk uzmanı ve telif hakkı savunucusu tarafından eleştiriliyor.

Suleyman’ın açıklamaları, Microsoft ve OpenAI’nin telif hakkıyla korunan çevrimiçi hikayeleri yapay zeka modellerini eğitmek için çaldığı iddiasıyla açılan davaların gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Telif hakkı yasalarına göre, bir eserin oluşturulduğu anda otomatik olarak korunduğunu ve yayınlandığında hakların kaybedilmediğini belirten uzmanlar, Suleyman’ın ifadelerini yanıltıcı buluyor. Adil kullanım, bir mahkeme kararıyla belirlenen ve belirli kullanım türlerine izin veren bir savunma olup, sosyal bir sözleşme ile değil, hukuki süreçlerle geçerlilik kazanıyor.

Suleyman, ayrıca “robots.txt” dosyası kullanılarak belirli web sitelerinin taranmasının engellenebileceğini ve bu alanın yasal olarak gri bir bölge olduğunu ifade etti.

Ancak, robots.txt bir yasal belge olmayıp, 1990’lardan bu yana geçerli olan bir sosyal sözleşme niteliğinde. Buna rağmen, bazı yapay zeka şirketlerinin bu protokolü de görmezden geldiği iddia ediliyor.

Microsoft AI CEO Mustafa Suleyman: the social contract for content that is on the open web is that it's "freeware" for training AI models pic.twitter.com/FN1xrqnJC0