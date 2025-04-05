Nihayet! Apple Music'in Sevilen Özelliği Windows Kullanıcılarına da Sunuldu!

Apple Music'in şimdiye kadar yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilen Uzamsal Ses özelliği nihayet Windows kullanıcıları için de kullanıma sunuldu. Peki bu ne işe yarıyor?

Apple Music İçin Uzamsal Ses, Windows Kullanıcılarına da Sunuldu

Apple Music'in Windows uygulamasına gelen 1.1284.20225 sürümlü son güncellemeyle birlikte Apple'ın üç boyutlu ses deneyimi sunan Uzamsal Ses teknolojisi artık Windows kullanıcılarının da erişimine açıldı. Böylece Windows tarafındaki bariyer de resmen kaldırılmış oldu.

Bilmeyenler için Uzamsal Ses teknolojisi, ilk olarak 2021'de tanıtıldı ve akabinde Apple cihazlar için sunuldu. Bu özellik, müzik dinlerken kendinizi adeta stüdyonun içindeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor. Ses sadece sağdan soldan değil, yukarıdan, arkadan ve çevreden de geliyor gibi duyuluyor. Bu sayede şarkılardaki en ince detaylar bile daha net, daha etkileyici ve daha derin bir şekilde algılanabiliyor.

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