Kimse Beklemiyordu: Apple'ın En Büyük Ortağından Rekor Kazanç!

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden Foxconn, 2025'in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Apple’ın en büyük üretim ortağı olan şirket, gelir rekorunu tazeledi. Ancak büyüme beklentileriyle birlikte artan küresel riskler de gündemde. İşte ayrıntılar!

Foxconn, 2025’e Rekor Gelirle Başladı

Tayvan merkezli elektronik devi Foxconn, 2025 yılının ilk çeyreğinde 49.5 milyar dolar gelir elde ederek tarihinin en yüksek çeyrek performansına ulaştı. Apple’ın iPhone üretimindeki en büyük iş ortağı olan şirket, bu dönemde gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.2 artırdı.

Bu rekorun arkasındaki en büyük etken ise yapay zeka temelli ürünlere yönelik güçlü talep oldu. Şirketin özellikle bulut bilişim ve ağ çözümleri alanındaki yükselişi, yapay zeka destekli teknolojilere yapılan yatırımların karşılığını aldığını gösterdi.

Ancak Foxconn’un yüzü sadece finansal rakamlarla gülmüyor. Öyle ki şirket, önümüzdeki çeyrek için de büyüme ön görüyor. Hem geçen çeyreğe hem de 2024’ün ikinci çeyreğine kıyasla daha iyi bir performans bekliyor. Yine de firma yönetimi, dünya genelindeki siyasi ve ekonomik gelişmeleri yakından izlediklerini vurguladı.

Bu uyarının arkasında yatan nedenlerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ve Tayvan'a karşı uyguladığı yeni gümrük tarifeleri. Çin’e eklenen yüzde 34’lük, Tayvan’a ise yüzde 32’lik vergi yükü, Foxconn gibi uluslararası devleri zor durumda bırakabilir.

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