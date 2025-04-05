Nihayet: Android 16 Tabanlı One UI 8’i Kullanacak İlk Samsung Telefonlar Belli Oldu

Son gelen bilgilere göre Samsung bu yaz vites yükseltiyor. Yeni akıllı telefon modelleri için yoğun mesai yapan şirket, yazılım tarafında da geri kalmamaya çalışıyor. Bu kapsamda One UI 8 güncellemesi için çalışmalar hız kazandı. Merakla beklenen yeni yazılımın ilk hangi cihazlarla geleceği ise netleşmeye başladı. İşte Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak ilk telefon modelleri!

Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alacak ilk telefon modelleri

Kısa süre önce çıkan iddialar, Samsung'un bu yaz tanıtması beklenen Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 katlanabilir telefonlarıyla birlikte Android 16 tabanlı One UI 8'i de duyuracağı söyleniyor. Aslında şirket daha ileri bir zamanda duyuracaktı ancak erkene almak istiyor. Tabii bu önemli bir detayı da ortaya çıkarıyor.

Samsung, One UI 8’i geçtiğimiz ay itibarıyla test etmeye başladı. Güncellemenin yalnızca Galaxy S25 serisiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modellerine de sunulacağı artık netleşmiş durumda.

Yeni yazılımın bu katlanabilir cihazlarla birlikte tanıtılması ve doğrudan kutudan yüklü şekilde gelmesi bekleniyor. Bu da One UI 8’in ilk kez bu modellerde kullanıcılarla buluşacağı anlamına geliyor.

Öte taraftan Google ise Android 16'yı Haziran veya Temmuz ayında Pixel modellerine sunmayı planlıyor. Samsung'un da aynı dönemlerde Unpacked etkinliği gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu da son iddiayı güçlendiriyor.

Samsung, One UI 7’nin gecikmeli dağıtımı nedeniyle kullanıcıların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Görünen o ki şirket, One UI 8 ile bu durumu telafi etmeyi ve kullanıcıların gönlünü yeniden kazanmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni yazılımdan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmımndan bizimle paylaşabilirsiniz.