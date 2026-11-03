Ukrayna ve Rusya'da Hacklenen Uygulamalar Sahte Nükleer Alarm Verdi

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Ukrayna ve Rusya'da kullanıcıların telefonuna aynı gece sahte nükleer alarm düştü. Hackerlar önce Ukrayna'nın Hava Alarmı uygulamasını, birkaç saat sonra da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın uygulamasını ele geçirdi. İki ülkenin yetkilileri de uyarıların gerçek olmadığını kısa sürede duyurdu.

Ukrayna'da Hava Alarmı Uygulaması Hacklendi

Saldırı 1 Kasım 2026'da Kiev saatiyle 22:47'de başladı. Hava Alarmı uygulaması Kiev için önce radyasyon, ardından kimyasal tehlike ve sokak çatışması uyarısı gösterdi. Uygulama ülkenin tamamında füze tehdidi işaretledi ama sirenler çalmadı.

Uygulamada tüm Ukrayna'da nükleer alarm verileceğini söyleyen Rusça bir mesaj da belirdi. Mesaja göre Rusya'nın orta menzilli balistik füzesi Oreşnik yoldaydı. AP'ye göre uyarıların bir bölümü hatalı bir İngilizceyle, diğerleri Rusça ve Ukraynaca karışık yazılmıştı. Ajax Systems ve Stfalcon'un geliştirdiği uygulama 46 milyondan fazla indirilmiş durumda.

Ukrayna Hava Kuvvetleri 15 dakika sonra uygulamanın muhtemelen düşman etkisine maruz kaldığını açıkladı. Sözcü Yuriy İhnat, uygulamanın askeri sistemlerden ayrı olduğu için savunmanın etkilenmediğini söyledi. Uygulamanın ekibi anlık uyarıları kapattı ve yaklaşık 1,5 saat sonra servisi kademeli olarak yeniden açtı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezi saldırının arkasında Rusların olduğunu savunuyor. Sahte gönderilerden birinde Hitcore adlı hacker grubunun adı geçiyordu. Rus güvenlik servislerine yakın Telegram kanalı Mash da saldırıyı Hitcore'un üstlendiğini yazdı. AP bu üstlenmeyi bağımsız olarak doğrulayamadı.

Rusya'da Bakanlık Uygulamasına Sızıldı

Rusya'daki sahte mesaj 2 Kasım 2026'da Moskova saatiyle 02:45 civarında geldi. Bakanlığa göre saldırganlar "MÇS Rossii" uygulamasının yönetim paneline girdi. Uygulama 33 bölgedeki kullanıcılara ülkeye nükleer savaş başlıkları fırlatıldığını söyleyen bir mesaj gönderdi. Sahte içerik Rus mesajlaşma uygulaması MAX'teki bölgesel kanallara da düştü.

Bakanlık servisleri hemen ağdan ayırdı ve saldırıyı yaklaşık 45 dakika sonra doğruladı. Kurum, saldırganın kullandığı açığı ulusal siber olay merkezine iletti. Asıl halk uyarı sistemi etkilenmedi. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm devlet kurumlarının sürekli siber saldırı tehdidi altında olduğunu söyledi.

Telefonunuzda Açmanız Gereken Ayar

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, telefonların sistem düzeyindeki acil durum uyarılarının açık tutulmasını önerdi. Bu uyarılar telefon sessizdeyken de çalıyor. iPhone'da ayar, Ayarlar > Bildirimler ekranının en altında. Android'de ise Ayarlar > Güvenlik ve acil durum > Acil durum uyarıları yolunu izleyebilirsiniz.

İki ülkenin yetkilileri de şüpheli bildirimlerdeki bağlantılara tıklanmamasını ve yalnızca resmi kanallara güvenilmesini istedi. Telefonda deprem uyarı sistemini açma rehberimizde Android'deki benzer ayarları anlatmıştık.

Editörün Yorumu

Bu geceden çıkan ders bana göre net: Hiçbir uyarı uygulaması tek kaynak olarak görülmemeli. İki ülkede de sirenler ve resmi kanallar çalışırken sahte uyarılar bir saat dolmadan yalanlandı. Rus bakanlığın yönetim paneli ayrıntısı, sorunun telefonlarda değil sunucu tarafında olduğunu gösteriyor. Korkutucu bir mesaj aldığınızda önce resmi kaynaktan doğrulayın.