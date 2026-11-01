Binance Soygun Faturasının Yüzde 95’ini Ödedi

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Binance 6,3 milyar dolarlık saldırıda kaybedilen varlıkların yaklaşık yüzde 95'ini kendi kasasından yerine koydu. Saldırının ardından kapatılan Binance çekimleri de Bitcoin ağıyla başlayarak yeniden açıldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) saldırıyı Kuzey Kore'ye bağladı. Ayrı bir şirket olan Binance TR'de kripto çekimleri durdurulmuş durumda.

Binance'in Kayıpları Karşılaması

Kripto tarihinin en büyük soygununun ardından Binance'in eş CEO'ları Yi He ve Richard Teng ortak bir güncelleme yayımladı. Bu güncellemeye göre şirket kayıplar için 6,34 milyar dolardan fazla fon ayırdı. Merkez Bankası'nın 30 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu tutar 316 milyar 140 milyon TL ediyor. Şirketin karşıladığı oran önce yüzde 80'e, ardından yüzde 90'a çıkmıştı.

Karşılanan oran Binance'in son güncellemesiyle yaklaşık yüzde 95'e ulaştı. Bitcoin, Ethereum, USDT, BNB, Solana, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve Zcash bakiyelerinin tamamı karşılanmış durumda. Kalan yüzde 5 bu 10 varlığın dışındaki tokenlerden oluşuyor. Şirket daha az işlem gören bu tokenleri açık piyasa ve tezgah üstü alımlarla topluyor.

Bu oran çalınan paranın geri alındığı anlamına gelmiyor. Binance eksik varlıkları kendi kaynaklarıyla satın alıp yerine koyuyor. Şirket bu iş için Kullanıcılar İçin Güvenli Varlık Fonu'nun (SAFU) bir kısmını kullandı. Vadeli işlemler sigorta fonunun bir bölümünü ve kendi hazinesini de devreye soktu. Eş CEO Richard Teng saldırının mali yükünü kullanıcıların taşımayacağını yineledi.

Çekimlerin Açılma Sırası

Binance çekimlerin ilk aşamasını Türkiye saatiyle 09.00 ile 12.00 arasına planladı. Bu aşama 15 ağı kapsıyor. Bitcoin, Ethereum, BNB Smart Chain, Tron, Solana, XRP, Dogecoin, TON, Polygon, Arbitrum, Base ve Sui bunlardan bazıları. Şirket sıralamayı son 1 haftanın kullanıcı talebine göre yaptı. Her ağ ve varlık güvenlik kontrolünden geçtikten sonra açılıyor.

İlk açılan ağ Bitcoin oldu. Binance'in kurucusu Changpeng Zhao da X'teki paylaşımında Bitcoin çekimlerinin çalıştığını doğruladı. Ardından Ethereum ağında ETH, USDT ve USDC, BNB Smart Chain'de de BNB, USDT ve USDC çekimleri açıldı. Listedeki diğer ağlar kontroller bittikçe açılacak. Bu ağların açılış tarihi açıklanmadı.

Binance yoğunluk nedeniyle çekimlerde gecikme yaşanabileceği uyarısında bulundu. Şirket başarısız olan işlemin kısa süre sonra yeniden denenmesini öneriyor. Çekimden önce varlığın çekim sayfasına ya da ağ durumu ekranına bakmak gerekiyor. Para yatırma işlemleri saldırıdan etkilenmedi. Kullanıcıların bakiyelerini kendilerinin doğrulayabileceği tam rezerv kanıtının da 3 Kasım 2026'ya kadar yayımlanması bekleniyor.

FBI'ın Kuzey Kore Tespiti

FBI Kuzey Kore'yi Binance'ten 6 milyar dolardan fazla sanal varlık çalmakla suçladı. Büro saldırıyı TraderTraitor adını verdiği Kuzey Kore merkezli gruba bağlıyor. FBI, Şubat 2025'teki yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Bybit saldırısını da aynı gruba bağlamıştı. ABD'li soruşturmacılar özel analiz şirketlerinin daha önce dile getirdiği şüpheyi resmen doğrulamış oldu.

Büro, korsanların çaldıkları varlıkları çoğunlukla Ethereum'a (ETH) çevirdiğini gözlemledi. FBI'ın beklentisi, paranın merkeziyetsiz finans (DeFi) ve anlık takas hizmetleriyle aklanması yönünde. FBI saldırganların kullandığı adreslerin listesini de yayımladı. Büro borsalardan bu adreslerle yapılan işlemleri engellemelerini istedi. Kuzey Kore merkezli korsanların iş arayanları sahte iş teklifleriyle hedef aldığı da biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump 31 Ekim 2026 akşamı gazetecilerin sorularına temkinli bir dille yanıt verdi. Trump endişeli olmadığını söyledi. Saldırının Kuzey Kore'den gelip gelmediğini bilmediklerini de belirtti. Kuzey Kore'nin sorumlu çıkması durumunda konuyu Pyongyang yönetimiyle konuşacaklarını ekledi.

Binance TR Kullanıcılarının Durumu

Türkiye'deki platformu Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. işletiyor. Bu şirket Binance.com'dan ayrı bir yapı. Binance TR 30 Ekim 2026'daki ikinci açıklamasıyla kripto varlık çekimlerini tedbir amacıyla geçici olarak durdurdu. Platformda alım satım, Türk lirası işlemleri ve kripto yatırma kesintisiz sürüyor.

Binance TR, 1 Kasım 2026 itibarıyla kripto çekimlerinin ne zaman açılacağını duyurmadı. Küresel platformun çekim duyurusunda ülkelere göre bir ayrım yok. Türkiye'den Binance.com hesabı kullananlar da çekimleri aynı aşamalı sırayla yapabiliyor.

Editörün Yorumu

Binance'in 6,3 milyar dolarlık açığı 3 gün içinde büyük ölçüde kendi kasasından kapatmasını, şirketin bu büyüklükte bir darbeyi taşıyabildiğinin işareti olarak görüyorum. Yine de bu gücü bağımsız biçimde ölçecek belge 3 Kasım 2026'da beklenen rezerv kanıtı olacak. Ağ ağ açılan çekimler ilk günlerde gecikme ve yeniden deneme anlamına geliyor. Binance TR kullanıcılarına açılış haberini şirketin resmi kanallarından takip etmelerini öneririm.