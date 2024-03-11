Acitivision Blizzard'ın Eski CEO'su TikTok'u Satın Almak İstiyor!

Son olarak ABD yasağı ile karşı karşıya kalan TikTok'un akıbetinin ne olacağına dair soru işaretleri devam ederken, Actisivion Blizzard'ın eski CEO'sundan önemli olabilecek açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz senenin sonunda istifa eden Activison Blizzard'ın eski CEO'su Bobby Kotick, TikTok'u satın almayı düşünüyor. Wall Street Journal'a göre Kotick, geçen hafta bir konferans yemeğinde OpenAI CEO'su Sam Altman ve bazı önemli isimlere böyle bir satın alma konusunda ortaklık teklifinde dahi bulunmuş.

Kotick, TikTok'u Satın Alabilecek mi?

Kotick, 30 yıldan fazla Activision Blizzard'ı yönetmiş olsa da camiada pek de iyi bir olarak bilinmiyor. Daha önce cinsel taciz ve cinsiyet ayrımcılığı ile suçlanan eski CEO'nun TikTok'u satın almak istemesine yönelik Wall Street Journal, bunun yüz milyarca dolara mal olacağını söylüyor.

TikTok'un satılma ihtimali bulunan ABD operasyonunu satın almak isteyen Bobby Kotick, henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Beyaz Saray'ın platformu yasaklayacak yasa tasarısına destek vermesi Biden'ın da kongreden geçmesi halinde yasaklanmasını sağlayan yasa tasarısını imzalayacağını biliyoruz.

TikTok'un önümüzdeki günlerde akıbetiyle ilgili yaşanan gelişmeleri de sizlerle paylaşıyor olacağız.