Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı (Ekim 2025)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan rapor ile birlikte Ekim 2025 tarihinde açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu. Ayrıca bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de açıklandı. Peki, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar oldu?

Ekim 2025'te Açlık ve Yoksulluk Sınırı Kaç Oldu?

Türk-İş tarafından paylaşılan bilgilere göre 2025 yılının ekim ayında Ankara'da yaşayan dört kişilik çekirdek ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için harcaması gereken aylık gıda harcaması 28 bin 412 TL seviyesine yükseldi. Açlık sınırı 2025 yılının eylül ayında 27 bin 970 TL seviyesindeydi.

Yoksulluk sınırının 2025 yılının ekim ayında 92 bin 547 TL'ye ulaştığı açıklandı. Yoksulluk sınırı geçtiğimiz ay 91 bin 109 TL'ydi. Yoksulluk sınırında da önemli bir artışın yaşandığını görüyoruz. Mutfak enflasyonu aylık yüzde 1,58, 12 aylık yüzde 39,06, yıllık ortalama yüzde 40,22 olarak hesaplandı.

Gıda harcamalarında bir önceki aya göre değişim oranı yüzde 1,58, bir önceki yılın aralık ayına göre değişim oranı yüzde 34,76 oldu. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti ekimde aylık 36 bin 984 TL'ye yükseldi. 15-19 yaş grubu çocuk gıda harcamasının 8 bin 430 TL, 4-6 yaş grubu çocuk gıda harcamasının ise 4 bin 559 TL olduğu belirtildi.

Açlık Sınırı Nedir?

Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık asgari gıda harcaması tutarını ifade eder. Bu sınır, bir hanenin sadece temel gıda ihtiyacını karşılayabilmesi için gereken en düşük geliri gösterir. Açlık sınırının altındaki bir gelir düzeyi, hanenin bireylerinin yeterli beslenememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğu anlamına gelir ve bu durum, yoksulluğun en keskin göstergelerinden biri olarak kabul edilir.

Yoksulluk Sınırı Nedir?

Yoksulluk sınırı, bir hanenin sadece temel gıda ihtiyacını (yani açlık sınırını) karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim, giyim, barınma, sağlık, ulaşım ve kültürel harcamalar gibi zorunlu diğer tüm ihtiyaçlarını da insan onuruna yakışır bir şekilde karşılayabilmesi için yapması gereken toplam aylık harcama tutarını ifade eder.

Açlık Sınırı: Sadece temel gıda harcamasıdır.

Sadece temel gıda harcamasıdır. Yoksulluk Sınırı: Temel gıda + gıda dışı (barınma, eğitim, sağlık vb.) harcamaların toplamıdır.

Bu sınır, bir ailenin asgari düzeyde insanca yaşayabilmesi için ihtiyaç duyduğu geliri gösteren, daha kapsamlı bir refah göstergesidir. Genellikle açlık sınırının birkaç katı olarak hesaplanır.