Merkez Bankası Papara'nın Faaliyet İznini İptal Etti!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etme kararı aldı. Alınan bu kararla birlikte Papara üzerinden yapılan işlemler tamamen durdurulmuş oldu. Peki bu noktada Papara ve Papara kullanıcılarını nasıl bir süreç bekliyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Papara’nın Faaliyet İzni İptal Edildi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 31 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Papara Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para ihraç etme iznini iptal etti. 2016 yılında aldığı lisansla Türkiye’nin en popüler dijital cüzdan platformlarından biri haline gelen Papara, bu kararla birlikte artık elektronik para hizmeti sunamayacak.

Papara, 2025’in Mayıs ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanarak yönetimi devralınan ilk elektronik para kuruluşlarından biri olmuştu. O dönemden bu yana platformda para çekme, havale ve ödeme işlemleri kademeli olarak kısıtlanmış; bazı kullanıcılar “hesabım donduruldu” veya “parama erişemiyorum” gibi şikayetlerde bulunmuştu.

Merkez Bankası’nın kararı, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Kanunu’nun 16. ve 19. maddeleri uyarınca alındı. Kararda “kuruluşun faaliyet koşullarını ihlal ettiği” ve “gerekli yükümlülükleri yerine getirmediği” gerekçelerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda, Papara’nın yasadışı bahis gelirlerinin aktarımında rol aldığı iddia edilmişti. Bu kapsamda şirketin bazı yöneticileri hakkında gözaltı kararları çıkarıldığı, çeşitli operasyonların gerçekleştirildiği öne sürülmüştü. Söz konusu gelişmelerin ardından Merkez Bankası gözetiminde yürütülen denetimlerin yoğunlaştığı, bu sürecin sonunda ise lisans iptalinin gündeme geldiği belirtiliyor.

Papara’nın faaliyet izninin iptaliyle birlikte milyonlarca kullanıcı, hesaplarındaki paraların akıbetini merak etmeye başladı. TCMB tarafından yapılan kısa açıklamada, “gözetim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir” ifadesi yer alsa da, para iadesi veya bakiye transferine ilişkin net bir bilgilendirme yapılmadı. Papara’nın resmi web sitesinde veya sosyal medya hesaplarında henüz kapsamlı bir açıklama paylaşılmadı.

Kullanıcılar, forum ve sosyal medya platformlarında “parayı çekemiyorum”, “hesabım bloke oldu” gibi mesajlarla belirsizliğe dikkat çekiyor. Sektörde dengeleri değiştirecek karar Papara, 2016’dan bu yana Türkiye’deki dijital ödeme pazarının öncülerinden biri olmuş milyonlarca aktif kullanıcıya, sanal kart ve anında transfer hizmeti sunmuştu. TCMB’nin aldığı bu kararın ardından dijital cüzdan sektöründe büyük bir boşluk oluşacağı ve diğer elektronik para şirketlerinin yeni düzenlemelere hazırlık yapacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...