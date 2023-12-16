Activision Blizzard, Cinsiyetçilik Davasını Para Karşılığı Çözdü!

Activision Blizzard 2021 yılında cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle açılan dava sonucunda şirket içinde bir Erkekler Kulübü kültürüne sahip olduğu iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Activision Blizzard Cinsiyet Ayrımcılığı Davasını 54 Milyon Dolarla Kapatıyor!

Şirket bu taciz davasını kapatmak amacıyla yaklaşık 54 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma Microsoft'un Ekim ayında onaylanan 69 milyar dolarlık Activision Blizzard satın almasında etkili bir faktördü.

Activision Blizzard anlaşmanın bir parçası olarak ücretlendirme ve terfi konularında daha adil standartları sağlamak için adımlar atmayı taahhüt etti. Şirket, Kaliforniya'da 2015 ile 2020 tarihleri arasında çalışan veya sözleşmeli olarak görev yapan kadın çalışanlara maddi destek sağlayacak.

Şirket sözcüsü anlaşma çerçevesinde ortaya çıkan sorunları ele almak konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, tüm çalışanlar için adil ücretlendirme ve terfi politikalarını hayata geçirmeye kararlı olduklarını belirtti. Temsil edilmeyen topluluklardan nitelikli adaylara ulaşma ve kapsayıcılığı teşvik etme çabalarının devam edeceğini söyledi.

Dava Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı tarafından 2021 yılında açılmış ve Activision Blizzard yönetiminin ücret eşitsizliği, cinsiyet ve cinselliğe dayalı taciz ve ayrımcılık şikayetlerini kasıtlı olarak görmezden geldiği iddiasını içeriyordu. Şirket bu suçlamaları reddetmiş ve iç soruşturmaların suçlamalarda haklılık bulunmadığını savunmuştu.

Anlaşma aynı zamanda, 2021'deki davadan bazı iddiaların geri çekilmesini içeriyor. Kaliforniya Sivil Haklar Departmanı, hiçbir mahkeme veya bağımsız soruşturmanın Activision Blizzard'da sistemik veya yaygın cinsel taciz iddialarını kanıtlamadığını kabul etti.

Şirketin yönetim kurulu CEO Robert Kotick dahil olmak üzere, işyerindeki suiistimal vakalarının ele alınmasında uygunsuz davranmadıkları için takdir edildi.

Başlangıçta Kaliforniya eyaleti Activision'ın yaklaşık 2.500 çalışanı için ödemesi gereken tutarın yaklaşık 1 milyar dolar olmasını istemişti; ancak şirket 54 milyon dolarla davayı kapatma kararı aldı.