Microsoft, Activision Blizzard Ekibinin Tamamen Değişeceğini Açıkladı

Teknoloji devi Microsoft’un Activision Blizzard’ı 70 milyar dolara satın almasının ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Blizzard’ın satın alım işlemi, oyun dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Call of Duty ve Diablo gibi oyunların yaratıcısı Activision Blizzard’ın son zamanlarda taciz ve kötü çalışma koşulları ile gündeme gelmesi Microsoft’u rahatsız etmiş olacak ki şirket, satın alım işleminin ardından tüm Activision Blizzard ekibinin tamamen değişeceğini açıkladı.

Activision Blizzard Ekibinin Günleri Sayılı

Son zamanlarda kötü çalışma koşulları ve taciz skandalları ile gündeme gelen Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft’un bu konular hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Microsoft tarafından yapılan açıklamada, bu konuyla ilgili atılacak adımlar konusunda bilgi verildi.

Şirket, yaşanan bu soruların son derece farkında olduklarını açıklayarak, satın almanın tamamlanmasının ardından Activision Blizzard’ın lider ekibinin değişeceğini açıkladı. Yeni bir ekip kurarak bu ekiple yola devam edeceklerini açıklayan Microsoft Başklanı ve Başkan Yardımcısı Brad Smith, bunun yanında şirket içi kültürün de değiştirileceğini söyledi.

Smith, ekipte doğru kişinin doğru yerde olduğundan emin olacaklarının garantisini verdi.