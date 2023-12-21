Activision Blizzard'ın Önemli İsimleri Görevden Ayrılıyor: Şirket Nasıl Etkilenecek?

Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick, 32 yılın ardından 29 Aralık'ta şirketten ayrılacak ve Blizzard Entertainment başkanı Mike Ybarra, Activision Publishing başkanı Rob Kostich ve Activision Blizzard başkan yardımcısı Thomas Tippl gibi kalan Activision Blizzard yöneticileri Microsoft Gaming oyun içeriği ve stüdyoları başkanı Matt Booty tarafından denetlenecek.

Kotick'in yanı sıra Blizzard Entertainment ve King başkan yardımcısı Humam Sakhnini de Aralık ayı sonunda şirketten ayrılacak ve Activision Blizzard baş iletişim sorumlusu Lulu Meservey de Ocak 2024 sonunda şirketteki süresini dolduracak.

Mart 2024'e kadar görevde kalacak yöneticiler arasında idari işler müdürü Brian Bulatao, insan kaynakları müdürü Julie Hodges, hukuk müdürü Grant Dixon ve finans müdürü Armin Zerza yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklama yayınlayan Phil Spencer şu ifadeleri kullandı:

"Çoğunuz için günlük işleriniz aynı kalacak. Dünya çapında daha fazla oyuncuya daha çığır açan deneyimler sunma konusunda her zamanki gibi çalışmaya devam edeceksiniz.

Liderlik düzeyinde, bu değişiklikler iddialı hedeflerimize ulaşmak için gerekli olan netliği ve hesap verebilirliği sağlayacak ve misafirperver, güçlendirici ve Herkes İçin Oyun'a bağlı kültürümüze teşvik edecek.

Activision, Bethesda, Blizzard, King ve Xbox Game Studios'ta heyecan verici bir 2024 beklentimiz var ve hepimizin doğru zaman geldiğinde oyuncu topluluklarımızla daha fazla ayrıntı paylaşmayı dört gözle beklediğimizi biliyorum."