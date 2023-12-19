Microsoft'tan Bir Yenilik Daha: Kendi Figürünüzü Oluşturun!

Bu hafta boyunca Twitter'da popüler olan bu Microsoft Designer yapay zekası ile kişiselleştirilmiş Funko POP! figürleri oluşturmak harika bir seçenek haline geldi.

Microsoft Designer ile sizi posterlere, logolara ve sanata dönüştürebilen yapay zeka destekli bir tasarım uygulamasıdır. Bu uygulama ile bu hafta boyunca insanlar, kendilerini Funko POP! figürüne dönüştürdüler ve sosyal medyada paylaştılar.

Funko POP!, dünya genelinde tanınan karakterlerin ve ünlülerin basit ve özel koleksiyonluk figürlerini oluşturarak figür meraklılarının ilgisini çekiyor. Şimdi, bu araç sayesinde kendi özelliklerinizi ekleyerek sanal bir Funko POP figürü tasarlamak ve oluşturmak mümkün. Aşağıdaki adımları takip ederek, parametreleri kişisel tercihlerinize göre ayarlayın ve ortaya çıkan sonuçları yorumlar bölümünde bizimle paylaşın.

Sosyal Medyada Viral Olan Funko POP! Akımını Sizde Uygulayın!

İlk olarak Microsoft hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor, hesabınız yoksa oluşturun. Ardından buraya tıklayın ve açılan komut penceresindeki kutulara sırayla aşağıdaki adımları uygulayın.

İlk kutucuğa cinsiyeti yazıyoruz.

İkinci kutucuğa isim yazıyoruz.

Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kutucuklar için figürümüzün kıyafetleri hakkında yazıyoruz. Bu kutulara aksesuarlar ve göz rengimizide ekleyebiliriz.

Yedinci kutucuğa saçlar için.

Sekizinci kutucuğa sakal için.

Dokuzuncu kutucuğa Funko Pop kutusunun dış renkleri için yazıyoruz.

Onuncu kutucuğa ise, kutunun üstündeki isim için yazıyoruz.

Son kutucuğa da oluşan figürün arka plan rengi için yazıyoruz.

Bütün kutuları doldurmanız gerekmiyor, bazılarını boş bıraktığınızda yapay zeka bu kutuları görmezden geliyor. Ayrıca kutulara yazdıklarımız için her zaman tam olarak doğru sonuç olmayabilir. Sakal tipleri konusunda detaylı bir sonuç da verimiyor. Bu nedenle, sakal kullanacaksanız sadece sakalı detaylandırmak yerine sakalı belirtmek daha etkili olabilir.