Activision ve Meta'ya Şok Suçlama: Çocuklarını Kaybeden Aileler Şirketlere Dava Açtı!

Genç kuşağın etkileyici gücünü kullanarak, oyun ve reklam endüstrileri çoğu zaman isteklerini şekillendirebiliyor. Amerika'da, Uvalde'deki kurbanların aileleri, bu etkileşimi sorgulayarak Activision ve Meta'ya dava açtı.

Uvalde'deki Robb İlköğretim Okulu'nda yaşanan silahlı saldırının ardından, kurbanların aileleri sadece Activision ve Meta gibi oyun endüstrisinin devlerini değil, aynı zamanda silah üreticisi Daniel Defense'i de dava ediyor.

Davayı başlatan aileler, daha önce Sandy Hook kurbanlarının aileleri için uzlaşma sağlayan avukat Josh Koskoff tarafından temsil ediliyor.

Activision ve Meta'ya Kötü Örnek Oldukları İçin Dava Açılıyor!

Teknoloji şirketlerine karşı açılan davada ileri sürülen iddia şu: "Son 15 yılda, Amerika'nın en büyük iki teknoloji devi, ateşli silahlar endüstrisiyle işbirliği yaparak Joe Camel kampanyasını bile gölgede bırakacak bir planı destekledi."

Dava özellikle Activision'ın popüler "Call of Duty" video oyunu serisini, "AR-15 saldırı tüfeği için yeni, genç bir tüketici tabanı oluşturmaya yardımcı olan ikna edici bir pazarlama biçimi" olarak tanımlıyor.

Davaya göre, Meta'ya ait olan fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram'ın, "ateşli silah reklamlarını görünürde yasaklayan ancak kolayca atlatılabilen dayanıksız kuralları bilerek ilan ettiği; aslında bu kuralların silah endüstrisi için bir taktik kitabı işlevi gördüğü" iddia ediliyor.

Activision "Bu trajik şiddet olayından etkilenen ailelere üzüntülerini ilettiği" açıklamasında sözlerine şu şekilde devam etti: "Bilimsel araştırmalar, video oyunlarının silahlı şiddetle nedensel bir ilişkisinin olmadığını sürekli olarak gösteriyor."

Uzmanlar, video oyunlarının silahlı şiddeti tetikleyip tetiklemediği konusunda hala tartışıyorlar. Yakın zamanda Stanford Beyin Fırtınası Laboratuvarı tarafından yapılan incelemeler neticesinde şu sonuç ortaya çıktı. Mevcut tıbbi araştırmalar ve bilimsel çalışmalar, video oyunları ile gerçek hayattaki silahlı şiddet arasında herhangi bir nedensel bağlantı bulamadığı yönündeydi.