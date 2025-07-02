Rakam Dudak Uçuklattı: Acun Ilıcalı, Aylık Gelirini Açıkladı!

Türk televizyon dünyasının dev ismi Acun Ilıcalı, hem TV8 hem de dijital platform Exxen’in sahibi olarak Türkiye’nin en zengin isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ilıcalı’nın bizzat açıkladığı aylık geliri ise dudak uçuklattı. İşte Acun Ilıcalı'nın aylık kazancı...

Acun Ilıcalı Aylık Geliri Ne Kadar?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Acun Ilıcalı ile birlikte TV8 ve Exxen yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında “yasa dışı bahis reklamı yaparak kişileri teşvik etmek” suçlamasıyla dava açıldı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanıkların yargılanmasına gerekçe olarak 19 Kasım 2024’te Karadağ-Türkiye karşılaşmasının Exxen’de yayınlandığı sırada stadyum panolarında yasa dışı bahis sitelerine ait reklamların yer alması gösterildi. Exxen’in bu reklamları sansürlemesi gerektiği ancak yapmadığı için sorumlu tutulduğu ifade edildi.

Duruşmada kimlik tespiti sırasında konuşan Acun Ilıcalı, aylık gelirinin ortalama 5 milyon TL olduğunu beyan etti. Medya patronu, sektördeki güçlü konumuna rağmen ilk kez ceza davasında sanık olduğunu ve bunun kendisini mutsuz ettiğini belirtti.

Acun Ilıcalı’nın ifadesi şöyle:

Hayatımda ilk defa bir suçlamayla hâkim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yayıncıların bu reklamlara müdahale etme şansı yok. Biz sadece UEFA’dan maç alıp yayınladık. Teknik olarak kontrol edemediğimiz bir reklam nedeniyle burada olmamız son derece üzücü.

TV8 Genel Müdürü Aslı Yaşaroğlu da şunları söyledi:

Sadece yurt dışından gelen sinyali çekip, zorunlu olarak yayın yapıyoruz. Reklam panoları bizim kontrolümüzde değil. Yayını kesersek bu da ayrı bir yasal suç olur.

Exxen Genel Müdürü Ümmü Burhan ise şöyle konuştu:

Blurlama ya da temizleme gibi teknik imkânlarımız yok. Yayınlara tek taraflı müdahale hakkımız bulunmuyor. Exxen aboneleri bu hizmeti ücretli alıyor, yayını kesersek mağduriyet oluşur.

Sanıklar hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilirken, mahkeme heyeti delillerin incelenmesi için dosyayı bilirkişiye göndermeye ve duruşmayı ertelemeye karar verdi. Acun Ilıcalı ise yargıya güvendiklerini ve en kısa sürede beraat edeceklerini söyledi.