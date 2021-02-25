Acun Ilıcalı, Exxen için İddialı Konuştu: Exxen Abone Sayısı Açıklaması

Acun Ilıcalı Exxen abone sayısı açıklamasında bulundu. 1 Ocak 2021 itibari ile yayın hayatına başlayan Exxen'e her geçen gün yeni içerikler eklenmeye devam ederken platformun kurucusu Acun Ilıcalı da Exxen hedefini açıkladı.

Acun Ilıcalı Exxen Abone Sayısı Hedefini Açıkladı

Telefonla bir televizyon kanalına bağlanan Ilıcalı, Exxen hedefini paylaştı. Acun Ilıcalı açıklamasında "Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor. Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu." cümlelerine yer verdi.

Ilıcalı açıklamasının devamında da şunları söyledi:

"Hayal ettiğim gibi eğlence dolu bir platformun sahibiyim şu anda. Ve her seyrettiğimde mutlu olmamı sağlayan birileri de Tolga ve Fırat. Bizim konsantrasyonumuz birinci planda komedi. Diğer kanallarda komedinin geride kalması beni bu anlamda kamçıladı. Çok önemli yıldızlarla komedi olayın girdik. Exxen'in bu anlamda en önemli lokomotifi komedi. Çünkü insanların gülmeye ihtiyacı var. Tolga, Hasan Can ve şimdi de İbrahim Büyükak geliyor. Biz mega yıldızlarla yola çıktık."

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Exxen'i cihazınıza indirebilirsiniz. Acun Ilıcalı'nın Exxen hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın!

Exxen Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Exxen ücreti aylık 9,90 TL olarak açıklandı. 7 gün boyunca Exxen'de yer alan içerikleri ücretsiz olarak izleyebileceğiniz deneme sürümü yer alıyor. Deneme sürümü sonrasında ücret ödeyerek erişim sağlayabileceksiniz.

Exxen'de Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrollerinde olduğu müzikal bir dizi yer alıyor. Bunun yanı sıra Haluk Bilginer, Songül Öden ve Ertan Saban'ın oynayacağı Şeref Bey adlı dizi, Nurgül Yeşilçay, Hazal Türesan ve Selim Bayraktar'ın yer alacağı 8 bölümlük Vahşi Şeyler isimli dizler olacak.

Burcu Esmersoy'un sunacağı Next Top Model yarışması, Beyazıt Öztürk ve İbrahim Büyükak'tan Pişti adlı magazin programı, Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin ve Gökhan Çınar'ın Katarsis programları Exxen'de yer alacak.