Acun Ilıcalı, Popüler Spor Kanalının %50 Hissesini Satın Alıyor!

Acun Ilıcalı, çok popüler olan bir spor kanalının yüzde 50 hissesini satın alacak. Ilıcalı'nın bu spor kanalı için milyonlarca euro ödeyeceği belirtildi. Ayrıca kanalın gelecekteki yayın hayatına dair bazı detaylar da ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı Hangi Kanalı Satın Alıyor?

NTV'deki habere göre Hull City futbol takımının sahibi olan Acun Ilıcalı, spor kanalı Sport1'in hisselerinin yarısını 30 milyon euro karşılığında satın alacak. Bu açıklama, söz konusu spor kanalının önceki sahibi Highlight Communications tarafından yapıldı.

Reuter'a göre Acunmedya'nın spor ile ilgili realite formatları gelecekte Sport1 üzerinden de yayımlanacak. Bu kanalda ilk olarak Exatlon isimli spor temalı realite yarışması uyarlanacak.

Highlight Communications, geçtiğimiz yaz aylarında spor kanalı Sport1'in hisselerini tamamen veya kısmen satışa çıkarma kararı almıştı. İsviçre merkezli şirket, kanalın daha da geliştirilmesi adına böyle bir karar aldığını ifade etmişti.

Almanya merkezli BNN Breaking haber sitesi, satın alma işlemi ile ilgili olarak "Bunun yalnızca bir anlaşma olmadığı, dünyanın iki en iyi şirketinin bir araya gelmesi" ifadelerine yer verdi ve şu şekilde devam etti:

"Bu anlaşma, içeriğin yalnızca tüketildiği değil deneyimlendiği bir geleceğe doğru rota çizen, coğrafi ve kültürel engelleri aşarak en iyi spor ve eğlence içeriklerini küresel bir izleyici kitlesine sunan cesur bir hareket."

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