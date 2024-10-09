Adalet Bakanı, Discord'un Erişime Engellenmesi Hakkında Açıklama Yaptı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Discord yasağı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. İşte Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamanın detayları!
Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelmişti. Bu iddiaların gün yüzüne çıkmasının ardından sosyal medyada erişim engeli gündeme gelmişti.
9 Ekim 2024 itibarıyla Discord'a erişim yasağı uygulanmaya başlandı. BTK'nın sitesinde "discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) October 8, 2024
Adalet Bakanı, Discord Yasağı Hakkında Açıklama Yaptı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmî sosyal medya hesabı üzerinden erişim engeli ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.
Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."
En İyi Discord Benzeri Uygulamalar
Discord benzeri uygulamalar kullanmak isteyen internet kullanıcıları için başarılı hizmetlerin yer aldığı liste hazırladık. İşte Discord tarzı uygulamalar!
Discord'a uygulanan erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.