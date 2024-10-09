Adalet Bakanı, Discord'un Erişime Engellenmesi Hakkında Açıklama Yaptı!

Discord, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili ve cinsel istismar gibi iddialar ile gündeme gelmişti. Bu iddiaların gün yüzüne çıkmasının ardından sosyal medyada erişim engeli gündeme gelmişti.

9 Ekim 2024 itibarıyla Discord'a erişim yasağı uygulanmaya başlandı. BTK'nın sitesinde "discord.com, 09/10/2024 tarihli ve 2024/12907 D. İş sayılı Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde…

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmî sosyal medya hesabı üzerinden erişim engeli ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."