Adana'da 5.5 Şiddetinde Korkutan Deprem: İşte İlk Görüntüler!
Adana'da sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem bölgedeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. İşte ilk açıklamalar ve depremin görüntüleri!
Sabah saat 08.44'te Adana'nın Kozan ilçesinde yüzeyin yaklaşık 3.7 kilometre altında şiddetli bir deprem gerçekleşti.
5.5 şiddetinde olduğu aktarılan depreme dair uzmanlar depremin Savrun fayında gerçekleştiği ve fay hattını rahatladığını belirttiler.
Depremin gerçekleşmesinden bu yana Adana'nın pek çok ilçesinde ufak çaplı artçılar da yaşanmakta.
Adana'da 5.5 Şiddetinde Deprem!
Çok geçmeden Twitter hesabı üzerinden açıklama yayınlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer'in açıklaması ise şu şekilde:
"Adana ilimiz Kozan ilçesinde saat 08.44’te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Ekiplerimiz teyakkuz haline geçirilmiştir."
Deprem Anının Görüntüleri
Vatandaşlar, Twitter üzerinden depremin görüntülerini de paylaştı. İşte depremin yaşandığı ana dair bazı görüntüler:
Deprem sonrası heryer toz duman #adana #deprem pic.twitter.com/E4kC7W5vQs— Birkitapbiralıntı-birinsan (@birkitapbiral) July 25, 2023
Toki dairesi zemin katta oturuyoruz hissettiğimiz bu #deprem #adana #hatay pic.twitter.com/pOLzYcDhwA— Milcan UĞURBAŞCIL (@ugurbascil) July 25, 2023
İnsanı uykusundan eden böyle bir şey yok #adana #deprem pic.twitter.com/sf8da7X9dL— EMRASRKY (@eensaans) July 25, 2023
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