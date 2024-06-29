Yapay Zeka Girişimi Adept'in Kurucuları Amazon'a Katıldı: İş Birliği Neler Getirecek?

Yapay zeka destekli "aracılar" geliştiren startup Adept, teknolojisini Amazon'a lisanslamayı kabul etti ve kurucu ortaklarıyla bazı ekip üyeleri e-ticaret devi Amazon'a katıldı.

Geekwire'dan Taylor Soper'ın bildirdiğine göre Adept kurucu ortakları David Luan, Augustus Odena, Maxwell Nye, Erich Elsen ve Kelsey Szot, Amazon bünyesine dâhil olan isimler oldu.

Amazon'a Katılan İsimlerin Ardından Adept Ne Olacak?

Adept bu sürecin sonrasında da çalışmalarına devam edecek ve mühendislik başkanı Zach Brock CEO'luk görevini üstlenecek. Adept'in resmî blogunda yayınlanan bir yazıda, ürünlerin mevcut son teknoloji AI modelleri ve özel altyapıyla desteklenmeye devam edeceği belirtildi.

Anlaşma, Amazon için olduğu kadar Adept için de değerli. Amazon bu hamleyle değerli yetenekler ve üretken yapay zekâ hedeflerine destek olacak teknoloji kazanmış olacak.

Prasad, Geekwire'a gönderdiği bir notta, "David ve ekibinin uzmanlığı, tüketici ve kurumsal müşterileri pratik yapay zekâ çözümleriyle memnun etme vizyonumuzla örtüşüyor. Bu katılım, yazılım iş akışlarını otomatikleştirebilen dijital aracılar oluşturmaya yönelik yol haritamızı hızlandıracak." ifadelerini kullandı.

Adept, doğal dil kullanarak yazılım araçları üzerinde işlem yapabilen bir yapay zekâ modeli oluşturma vizyonuyla iki yıl önce kurulmuştu. Adept, NVIDIA , Atlassian ve Workday gibi destekçilerden 415 milyon doların üzerinde sermaye topladı ve yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeye ulaştı ancak kurucu ortaklarının ayrılması ve ürün lansmanındaki zorluklar nedeniyle sıkıntılar yaşadığı süreçlerden geçti.

Adept'ten Amazon'a geçen isimlerin ardından gerek Amazon'u gerek Adept'i gelecekte neler beklediğini hep birlikte göreceğiz.