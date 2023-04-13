AdGuard VPN'den Tamindir'e %83 İndirim: Eşsiz Deneyim Sunuyor!

Sunduğu özellikler ve kullanıcı dostu arayüzüyle tüm dünyada ilgi odağı hâline gelen AdGuard VPN, tüm kullanıcıların kullanmak isteyebileceği bir VPN hizmeti sunuyor. Hizmet, sıfır günlük tutma politikası sayesinde herhangi bir soru işareti olmadan güvenli bir şekilde kullanılabiliyor.

AdGuard VPN Özellikleri ile Benzersiz Deneyim Sunuyor

Gizlilik politikalarına ve AB yasalarına titizlikle uyduklarının altını çizen AdGuard VPN kullanıcıların verilerini kaydetmiyor, toplamıyor ve üçüncü taraflar ile paylaşmıyor. Yazılım ayrıca en güvenli ve hızlı şifreleme algoritması olan AES-256 desteğine de sahip.

Tüm bunlar, VPN yazılımının gizlilik konusunda endişe duyulmadan kullanılmasına imkân tanıyor. IP adresinizi çok pratik bir şekilde gizlemenizi sağlayan yazılım, bu sayede internette iz bırakmadan anonim şekilde gezinebilmenizi mümkün hâle getiriyor.

AdGuard VPN 65'ten fazla lokasyon sunuyor. Lokasyon sayısı, gün içerisinde herhangi bir problem ile karşı karşıya kalmadan internette geezinmek açısından büyük bir öneme sahiptir. Örneğin bir lokasyonda sorun yaşandığında diğeri seçilerek kullanılmaya devam edilir. Dolayısıyla AdGuard VPN'in çok sayıda lokasyon sunması büyük bir avantaj.

En son yenilikleri takip eden ve bu doğrultuda teknolojiler sunan hizmet, yeni VPN sunucuları eklemeye devam ediyor. Bu, hızlı VPN bağlantısı açısından önemlidir. Cihaz desteği konusunda da ön plana çıkan AdGuard VPN sadece bir abonelik ile aynı anda 10 cihaza kadar destek sunuyor.

Uzun yıllardır sektörde bulunan AdGuard VPN, yalnızca belirli web sitelerine VPN hizmeti ile bağlanabilmenize olanak tanıyor. Bu sayede VPN kullanmak istemediğiniz web siteleri için her defasında yazılımı devre dışı bırakmanıza gerek kalmıyor.

Popüler yazılımda Kill Switch isimli bir özellik de mevcut. Kill Switch özelliği, VPN bağlantısında herhangi bir sorun oluştuğu anda ağ erişimini keser. Böylelikle kullanıcıların gerçek IP adresleri açığa çıkmaz.

AdGuard VPN'den Tamindir Takipçilerine Özel %83 İndirim Fırsatı

Windows, Mac, iOS, Android platformların yanı sıra tarayıcı uzantısını da destekleyen yazılımda ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki farklı sürüm bulunuyor. Ücretsiz sürümde aylık 5 GB veri sunuluyor.

Sınırsız veri ve sınırsız hız dahil olmak üzere pek çok avantajdan yararlanmak isteyen Tamindir takipçileri için harika bir fırsat bulunuyor. AdGuard VPN kampanya sayfası üzerinden 2 yıllık lisansı %83 indirim imkânı ile satın alabilirsiniz.

Hizmetin kripto para ile ödeme yapma desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Bu sayede Bitcoin Tether, Ethereum ya da Litecoin kullanarak abonelik satın alabilmeniz mümkün.