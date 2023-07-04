%83 İndirimli AdGuard VPN, Reklam Engelleme Özelliği Sunuyor

Oldukça önemli yeniliklerin altına imza atmaya devam eden AdGuard VPN reklam engelleme özelliği sunuyor. Yeni özellik, kullanıcıların internette gezinirken reklamlarla karşılaşmamasını sağlıyor. Böylelikle internette gezinme deneyimi olumsuz yönde etkilenmiyor.

AdGuard VPN ile İnternette Reklamsız Gezinebilirsiniz

Gelişmiş özelliklerle donatılan AdGuard VPN, bir DNS sunucusu yardımıyla reklamları engelleyebiliyor. VPN denildiğinde akla ilk gelen hizmetlerden biri olan Adguard VPN'in ayarları üzerinden ihtiyaçlarınıza en uygun DNS sunucusuna bağlanabilirsiniz. Bu sayede reklamsız gezinmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

AdGuard VPN sizi reklamlardan ve çevrim içi izleyicilerden koruyabilse de tam teşekküllü bir reklam engelleyici ile aynı düzeyde filtreleme garanti etmez ancak birçok seçeneği bir araya getirdiği için oldukça kullanışlıdır.

Tamindir Takipçilerine Özel %83 İndirim Fırsatı

AdGuard VPN, Tamindir takipçilerine özel olarak yüzde 83 oranında indirim kampanyası sunuyor. AdGuard VPN kampanya sayfası üzerinden 2 yıllık abonelik planını çok uygun fiyata satın alabilirsiniz. Bağlantının, TAMINDIR83 kodunu otomatik olarak uyguladığını belirtelim.

Sayfayı görüntüledikten sonra "Get 83% off" butonuna tıklayın. Bunu yaptığınızda satın alma sayfası açılacak. Açılan sayfa üzerinden indirimli abonelikten yararlanabilirsiniz.

AdGuard VPN'in Öne Çıkan Özellikleri

Kill Switch

AES-256 desteği

65'i aşkın lokasyon

Gelişmiş kontrol imkânı

Kripto para ile abonelik satın alma imkânı

Bir abonelikle aynı anda 10 cihaza bağlanma

AdGuard VPN isimli yazılımda kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan önemli özellikler bulunuyor. Popüler hizmet, AES-256 desteği sayesinde kullanıcıların halka açık kablosuz internet ağlarında bile güvenli bir şekilde internette gezinebilmesini sağlıyor.

Bitcoin Tether, Ethereum ya da Litecoin kullanarak abonelik satın almanın mümkün olduğu hizmet, yalnızca bir abonelik ile aynı anda 10 cihaza kadar destek sunuyor. VPN hizmetinde 65'den fazla lokasyonun da yer aldığını belirtmek gerekiyor. Böylece en uygun sunucuyu seçebilirsiniz.