Adidas, 3D Yazıcı İle Ürettiği Sıra Dışı Ayakkabısını Yakında Satışa Sunacak!

Ayakkabı denildiğinde aklımıza ilk olarak gelen birkaç markadan biri olan Adidas, yeni ürünü ile teknoloji gündeminde de konuşulmaya başlandı. Şirket, tamamen 3D yazıcı ile ürettiği yeni ayakkabısını satışa sunmak için son hazırlıklarını tamamlıyor.

Yapılan açıklamaya göre mayıs ayında küresel pazarda tüketicilerle buluşacak yeni ayakkabı, ilginç tasarımı ve tabii ki sıra dışı üretim süreciyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Yeni Adidas Climacool 2 Mayıs'ta Satışa Sunulacak

Climacool serisinin son üyesi olarak karşımıza çıkan eyni Adidas Climacool'un 2 Mayıs 2025 tarihinde raflardaki yerini alacağı açıklandı. Yaklaşık 140 dolarlık bir fiayata sahip olacağı tahmin edilen ürünün aynı tarihte ülkemizde de tüketicilerle buluşması bekleniyor.

Adidas'ın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 3D baskı temelli spor ayakkabı projesinin ilk ürünü olarak kayıtlara geçen yeni Climacool, tamamen hava alacak şekilde tasarlanan üst yapısı sayesinde, spor aktivetileri sırasında son derece hafif ve konforlu bir kullanım sunuyor.

Yeni ürünle ilgili yaptığı açıklamada, “Climacool uyum sağlıyor, nefes alıyor ve adeta ayakta kayboluyor.” ifadelerini kullanan Adidas, ilk etapta sınırlı sayıda satışa sunduğu yeni ayakkabısını önümüzdeki ay Türkiye'nin de dahil olduğu pek çok bölgede geniş kitlelere ulaştıracak.

Peki siz yeni Adidas Climacool hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...