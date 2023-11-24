Usta Oyuncu Adile Naşit'in Hayatı Film Oluyor!

Yeşilçam'ın efsanevi oyuncusu Adile Naşit'in hayatı beyaz perdeye taşınacak. Oyuncu arayışlarına ve cast hazırlıklarına başlandı. Filmin çekimlerine ise ocak ayında başlanması planlanıyor.

Senaryosunu Gani Müjde Yazacak!

Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Aile Şerefi, Gülen Gözler, Bizim Aile gibi filmlerde rol almış, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Adile Naşit'in hayatı film olacak. Filmin senaryosunu ise ünlü senarist Gani Müjde kaleme alacak.

TRT'deki Uykudan Önce programıyla çocukların 'Masalcı Teyze'si olan Adile Naşit'i canlandıracak oyuncu için arayaşa başlandı.

Ayrıca filmde Naşit'in Müjde Ar, Ayşen Gruda, Kartal Tibet, Perran Kutman, Ertem Eğilmez, Gazanfer Özcan, Halit Akçatepe, Haldun Dormen, Gönül Ülkü, Münir Özkul, Yılmaz Gruda gibi dostları için de benzer simalar aranıyor.

11 Aralık 1987 yılında, 57 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncunun 25 ile 35 yaş aralığı anlatılacak. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanan usta oyuncunun gençlik yaşları filmde işlenecek.

Peki siz Adile Naşit'in filmini izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.