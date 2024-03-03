Adobe, Creative Cloud Uygulamalarına Zam Geliyor: Fiyatlar Ne Kadar?

Geçtiğimiz yıl; diğer şirketler gibi Adobe da zam yapmıştı. Özellikle Firefly, yapay zeka özellikleri ve yeni araçla uygulamaların eklenmesini gerekçe göstererek %9-%10 civarlarında bir fiyat yükselişi yapacağını duyurmuştu.

Tüm uygulamaların dahil olduğu yıllık abonelik aylık 55 dolardan 60 dolara ve tek uygulama aboneliği 21 dolardan 23 dolara yükseltilmişti.

Adobe Türkiye Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Bu zamlar Türkiye için 5 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek. Firma, Creative Cloud tüm uygulamalar pakedini (100 GB için) 200 TL'den 777 TL'ye çıkaracağını duyuruyor.

Bazı kullanıcıların bildirimlerine göre tüm uygulamaların 1 yıllık ön ödeme seçeneği 2.200 TL'den 10.350 TL'ye yükseliyor.

Zamdan etkilenmek istemeyen kullanıcılar yeni hesap açarak eski fiyattan yıllık abonelik satın almaya çalışıyor.

Kullanıcılar zam bekleyişi içerisindeydi, fakat kur artışı ve beklenenin üstünde yapılan zam Türkiye'deki kullanıcılarını zor duruma sokuyor.