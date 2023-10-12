Düşük Çözünürlüklü Videoların Kalitesini Artırmak Artık Çok Kolay: Adobe'dan Yeni Yapay Zeka Aracı!

Adobe, düşük çözünürlüklü videoların ve GIF'lerin kalitesini büyük ölçüde artırma potansiyeline sahip "Project Res-Up" adlı yapay zekâ destekli bir araç geliştirdi.

Henüz beta testi için mevcut olmasa da aracın tanıtımları video çözünürlüğünü artırma, keskinliği iyileştirme ve yeni ayrıntılar ekleme gibi özelliklerini gözler önüne seriyor.

Project Res-Up, üzerinde eğitildiği verilere dayanarak yeni veriler üreten bir tür üretken yapay zekâ olan difüzyon tabanlı örnekleme teknolojisini kullanıyor.

Adobe'un Yeni Aracı Yakında Kullanıma Sunulacak

Yan yana yapılan bir karşılaştırmada Adobe, "The Red House" filminden bir klibi 480 x 360'tan 1280 x 960'a yükselterek piksel sayısını %675 artırdı. Bu işlem sonrasında yapay zekânın bulanıklığı gidermesi ve saç telleri ve diğer ayrıntıları eklemesiyle ortaya çıkan görüntü önemli ölçüde daha keskin oldu.

Yapay zekâ tarafından oluşturulan içeriklerde sıkça görüldüğü gibi sonuçlar hâlâ biraz doğal olmayan bir görünüme sahip olsa da Adobe'nin aracı sayesinde mevcut yükseltme yöntemlerine kıyasla kayda değer bir gelişme sağlanıyor. Adobe ayrıca aracın düşük çözünürlüklü kırpılmış videoları ve GIF'leri geliştirerek cilt kırışıklıkları ve doku gibi ayrıntıları ekleme becerisine de değindi.

Project Res-Up, Adobe Max etkinliğinin Adobe'nin gelecekteki teknolojileri ve fikirleri sunduğu "Sneaks" bölümünde sergilenecek. Araç şu anda genel kullanıma açık olmasa da gelecekte Adobe Premiere Pro veya Express gibi popüler düzenleme uygulamalarına entegre edilme potansiyeli var.

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