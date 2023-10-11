Adobe, Max Etkinliğinde Üç Yeni Yapay Zekâ Modelini Tanıttı!

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden olan Adobe, "Adobe Max" etkinliği kapsamında yeni üretken yapay zekâ modellerini tanıttı. Illustrator ve Photoshop'un yeni AI modelleri ile sektörde devrim yaratması bekleniyor.

Etkinlikte Firefly Image 2, Firefly Vector ve Firefly Design modellerinin tanıtımı yapıldı. Grafik oluşturma konusunda yepyeni bir dönemi başlatan bu modeller, kullanıcıların beğenisine sunuldu. İşte haberimizin devamı...

Firefly Image 2, Firefly Vector ve Firefly Design!

Firely Image 2 modeli, yüksek çözünürlüklü, canlı renk kontrastlarına sahip özelliştirilmiş bir model. Özellikle gerçek görünümlü insan fotoğraflarının oluşturulmasında otomatik ayarlamalarla desteklenen model, derinlik alanını ve hareket bulanıklıklarını verimli hâle getiriyor.

Firely Vector modeli, Adobe'nin deyimiyle “vektör grafikler için dünyanın ilk üretken AI modeli” olma özelliğine sahip. Bu yeni model, geleneksel JPEG ve PNG dosyalarının aksine yaratıcı vektör grafikleri oluşturmaya olanak tanır. Ticari kullanım için de güvenli olan Firely Vector modeli bugünden itibaren Adobe Illustrator beta sürümünde denemeye açık.

Tanıtılan son model olan Firefly Design ise metin istemlerini kullanarak düzenlenebilir şablonlar oluşturmaya yarayacak. Boş bir beyaz sayfa üzerinde herhangi bir metin girişiyle istenilen görsel şablonlar anında oluşturulabilecek. Metni şablona dönüştüme işine yarayacak bu yeni model, internet reklamcılığı veya sosyal paylaşımlar için kullanılabilir.

İçeriklerin Yapay Zekâ İle Oluşturulduğunu Gösteren Sembol!

Etkinlikte tanıtılan bir diğer önemli özelik ise yapay zekâ ile üretilen içeriklerin artık bir sembolle gösterilecek olmasıyla ilgiliydi. İçerik kimlik bilgileri anlamını taşıyan ve "cr" harflerinden oluşan sembol, içerikler hakkında çok önemli bilgileri içerecek.

Bundan böyle bu sembolün göründüğü içeriklerde düzenlemeyi kimin yaptığını, kullanılan uygulamanın ne olduğunu, hangi yapay zekâ aracının kullanıldığını öğrenmek mümkün olacak.

İçeriklerin orijinal olup olmadığını anlayabileceğimiz bu özellik sayesinde sahte içeriklerin yayılması da önlenmiş olacak. Bu semboü C2PA koalisyonunda yer alan Adobe, Microsoft, Intel, Arm ve Truepic gibi teknoloji devleri ortaklaşa kullanacak.

Örneğin Microsoft, Bing’le oluşturulan görsellerde kullandığı filigran yerine artık bu sembolü kullanacak. Adobe, önümüzdeki haftalarda yeni sembolünü kullanmaları için C2PA içine dahil olan şirketleri bünyesine entegre edecek.

Peki siz yeni yapay zekâ modellerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.