İçerik Üreticilerini Sevindiren Haber Geldi: Adobe Express Mobil Uygulaması Kullanıma Açıldı!

Günümüzde herkes sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Özellikle satış, reklam ve pazarlama işleri sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Sosyal medya kullanımı, markalar ve bireysel yaratıcılar tarafından TikTok, Reels ve diğer kısa formatlı içerikler için giderek artıyor.

Bu kullanım artışını daha verimli hale getirmek için Adobe, firmanın üretken yapay zeka aracı Firefly tarafından desteklenen Adobe Express'i Ağustos 2023'te piyasaya sürdü. Express masaüstü sürümü, Canva ve Microsoft Designer gibi broşür, özgeçmiş ve video oluşturmaya kadar her şeyi tek bir yerde ve ücretsiz olarak tasarlamanıza olanak tanıyor.

Abobe Express Mobil Uygulaması Geldi

Dün Adobe, geçen ay deneme sürecinde olan Adobe Express mobil uygulamasının artık ücretsiz olarak kullanılabilir olduğunu duyurdu. Web ve mobil arasında daha kolay işbirliği için tasarlanan Express uygulaması, kullanıcıların Adobe'un şablon koleksiyonuna, animasyonlara, 30.000 farklı fonta, stok videolara, müziğe ve diğer tasarım unsurlarına erişmesine olanak tanıyor.

Paylaşılan haberlere göre Express uygulaması, kullanıcıların basit bir metin isteminden insanları veya nesneleri yerleştirmesine, kaldırmasına ve değiştirmesine olanak tanıyan ve dikkat çekici başlıklar oluşturmasını sağlayan Generative Fill ve Text to Image gibi en son Firefly destekli özellikleri kullanıyor.

Ayrıca, Adobe yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüleri 'ticari güvenli' Firefly eğitim setine dahil etti. Adobe Express ve Dijital Medya Hizmetleri Başkan Yardımcısı Govind Balakrishnan, bir açıklamada şunları söyledi:

"Müşterilerin fikirlerini, tutkularını ve işletmelerini dijital içerik aracılığıyla ve TikTok, Instagram, X, Facebook ve diğer sosyal platformlarda tanıtmak için Adobe Express kullanımının rekor sayısını görmekten heyecan duyuyoruz."