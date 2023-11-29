Adobe'nin Figma'yı Satın Alımı İncelemeye Alındı: Anlaşma Suya Düşebilir!

İngiltere'nin rekabet gözlemcisi Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Adobe'nin bulut tabanlı ürün tasarım platformu Figma'yı 20 milyar dolara satın alma teklifiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

CMA'nın geçici bulguları, anlaşmanın mevcut hâliyle ürün tasarımı, görüntü düzenleme ve illüstrasyon yazılım pazarlarındaki rekabeti olumsuz etkileyeceğini gösteriyor. Öyle ki Figma, tasarım yazılımı pazarında Adobe'nin önemli bir rakibi olarak kabul ediliyor.

CMA, birleşmenin özellikle UX ve ürün tasarımında rekabeti ortadan kaldıracağına ve Figma'yı Adobe'nin Photoshop ve Illustrator gibi amiral gemisi ürünleri için daha az tehdit hâline getireceğine inanıyor.

Denetleme kurulu, rekabet endişelerini gidermek için bu anlaşmanın tamamen yasaklanması ya da örtüşen faaliyetlerin elden çıkarılmasının zorunlu kılınması gibi çözümleri değerlendiriyor.

Adobe ve Figma'ya Savunma Yapma Süresi Tanındı

Birleşik Krallık'ta yaklaşık 60 milyar sterlin değerindeki dijital tasarım sektörü, 850.000'den fazla kişiye istihdam sağlayan ekonominin önemli bir parçası konumunda. Bulgulara yönelik Adobe ve Figma'nın CMA'nın 25 Şubat'ta nihai kararını açıklamasından önce yanıt vermek için 19 Aralık 2023 tarihine kadar süreleri bulunuyor.

Süreç devam ederken Avrupa Birliği ve ABD Adalet Bakanlığı da Adobe'nin Figma için yaptığı teklifi benzer rekabet endişeleri nedeniyle inceliyor.

Buna benzer bir süreç hatırlanacağı üzere en son Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alım davasında yaşanmıştı ancak taraflar bir şekilde anlaşmış ve satın alım başarıyla sonuçlanmıştı.

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