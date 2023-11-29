Hamas'tan Elon Musk'a Beklenmedik Bir Davet Geldi!

Hamas, İsrail'e yaptığı son ziyaretin ardından Elon Musk'a beklenmedik bir davette bulundu.

Hamas'ın lideri Usame Hamdan, medya aracılığıyla milyarder iş adamını Gazze'yi ziyaret etmeye davet ederek, İsrail bombardımanının yıkıcı sonuçlarına ve halklarına karşı işlendiğini iddia ettikleri suçlara ilk elden tanıklık etmesini istedi.

Bu davet, Musk'ın İsrail ziyareti sırasında yaptığı ve Gazze için daha iyi bir geleceğe giden tek geçerli yolun Hamas'ı dağıtmak olduğu söylenen İsrail'in bakış açısıyla aynı tarafta olduğunu göstermesinin hemen ardından geldi.

Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye Çağırıyor

Musk'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmelerin yankıları sürerken Hamas'tan gelen sürpriz teklif duruma yeni bir boyut kazandırdı. Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyen Hamdan, Musk'ın çatışmaların yol açtığı yıkımın büyüklüğüne tanıklık etmesinin önemini vurguladı.

Öte yandan Musk'ın Starlink'i ile İsrailli yetkililer arasında bir süredir görüşmeler yaşanıyor. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Musk'ın uydu internet sistemi Starlink ile Tel Aviv'in açık onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne internet hizmeti sağlamayacağına dair bir ön anlaşma yapıldığını açıklamıştı.

Bölgede ve Musk'ın görüşmelerindeki gerilim devam ederken bu durumun yansımalarının nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz.