Adobe, Figma'yı Milyarlarca Dolar Karşılığında Satın Alıyor

Adobe, Figma'yı satın alacağını duyurdu. Sunduğu programlarla dünya genelinde oldukça popüler hâle gelen şirket, Figma'yı satın alabilmek için milyarlarca doları gözden çıkardı. Gerçekleşecek satın alma işlemine ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Adobe, Figma İçin Milyarlarca Doları Gözden Çıkardı

Photoshop ve Premiere Pro gibi sektörün en popüler fotoğraf ve video düzenleme uygulamalarına ev sahipliği yapan yazılım devi, oldukça önemli bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda Figma şirketinin 20 milyar dolar karşılığında satın alınacağı açıklandı.

Aktarılan bilgilere göre 20 milyar doların yarısı nakit yarısı hisse senedi şeklinde ödenecek. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi tarafından gerçekleşecek olan satın alma işleminin yasal izinlere ve Figma hissedarlarının onayına bağlı olarak 2023 yılında tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte şirketler bağımsız olarak çalışmaya devam edecek.

Satın alma işlemi gerçekleştikten sonra Figma Kurucusu ve CEO’su Dylan Field'ın şirketi yönetmeye devam edeceği belirtildi. Yani CEO'luk görevinde herhangi bir değişiklik olmayacak.

2016 yılının eylül ayında hizmet vermeye başlayan Figma, ekiplerin gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilmesine imkân tanıyan bulut tabanlı tasarım hizmeti sunuyor. Platformun en büyük avantajlarından bir tanesi ücretsiz sürümünün de olmasıdır. Bunun yanında çeşitli avantajlar sunan ücretli abonelik planları da mevcut.

Günümüzde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Figma, Adobe'nin XD programının en büyük rakiplerinden bir tanesidir. Söz konusu hizmet satın alındıktan sonra XD programına ne olacağı ise henüz bilinmiyor.

Dylan Field ve Evan Wallace tarafından kurulan San Francisco merkezli Figma, 2021 yılında 10 milyar dolar değerindeydi.

Geliştirdiği programlar ile tasarım alanında sık sık adından söz ettiren Adobe tarafından alınan karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.